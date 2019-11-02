凱投宏觀 ：始於1990年的第三波全球化 正在中斷當中

在當前的時代下，全球供應鏈已經達到高度全球化且接近頂點之發展，但調研機構凱投宏觀 (Capital Economics) 認為，其實世界並不是第一次全球化達到頂點，目前全球化的發展是許多經濟學家所認為的「第三波全球化」，而這次的「第三波全球化」是始 1990 年代初期，由網路、數位科技興起，以及全球供應鏈變化所帶動。

Capital Economics 表示，前兩波的全球化分別是以不同的方式中斷，如首次全球化是在第一次世界大戰後中斷，而第二次全球化則是在 1970-1980 年代的經濟衰退期中斷。

那麼「第三波全球化」將可能以什麼樣的形式中斷呢？

Capital Economics 對此認為，「第三波全球化」將可能以全球經濟分裂為相互競爭的區域集團，或是各國之間紛紛形成關稅壁壘而達到去全球化的效果。

Capital Economics 認為最有可能出現兩種區域集團形式：

一．較溫和的區域主義形式：

Capital Economics 評估，這可能是損害最小的結果，因為現今大多數貿易其實皆已在區域夥伴之間進行。

二．極端區域化：

極端區域化這種極端版本，讓人們想起 George Orwell 在「一九八四」中所想像的世界，世界分裂成兩個甚至三個勢力範圍：一個由美國領導，一個由中國領導，另一個可能是歐洲。

Capital Economics 表示，極端區域化還可能會產生一些破壞性的結果，例如打擊外國投資、金融制裁、旅遊限制、跨國支付系統停滯、競爭和科技轉讓減少，甚至是更為嚴厲的「網路分裂 (Splinternet)」形式，也就是分裂和阻止人們目前在網路上能看到的訊息。

但 Capital Economics 認為，最可能的結果仍是「負面但可控的」，應不致於演變成極端的貿易保護主義。

根據 Capital Economics 估計，到 2030 年，即使每個國家加徵 25% 進口關稅的全球貿易戰將使全球 GDP 減少 4%，但這種結果還不算是極具破壞性。