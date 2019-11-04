【馮冠華專欄】美股造好，恆指可挑戰九月高位27366點

11 月 4 日推介 - 港交所（388）

1）上週五港股市況總結：恆指上週五低開高走。指數低開約 100 點後，在上證帶動很快轉跌為升，並最終以接近全日高點收盤，報 27101 點，上升 194 點。成交金額約 794 億 。（當中包括約 40 億藥明生物（2269）的配股）港股通南下仍是淨流入，金額約 3 億。北上也維持淨流入，金額約人民幣 75 億。藍籌 37 升 8 跌 5 持平。



板塊方面，5G 概念、手機設備、內房、出口、內銀及內險與澳門博彩股表現較好。做空方面，佔大市成交下跌至約 13.3%。牛熊證街貨最新比例為 46:54，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 24:76。重貨區方面，熊證仍在 27200-27249，牛證在 26450-26499。恆指期貨夜市收報 27268 點，上升 120 點，高水 167 點。港股 ADR 上升 61 點，相等於恆指 27161 點。

簡評：望穿秋水，恆指上週五終於能突破並收高於 27000 點。倘若把升市的功勞，全歸於中國財新內地 10 月製造業 PMI 勝預期，筆者覺得有點偏頗。因為除此之外，中國 5G 商用正式啟航、川普為中美貿戰首階段協議簽署打強心針、蘋果優於預期的季績、上證止跌回升，以及最重要的港股呈大落後等等，均可視作上升的原因。雖然成交未能配合升勢是美中不足，但恆指現價較貼近熊證的多個重貨區；所以，筆者估計後市仍有不俗的向上動力。



市場焦點，恆指九月份的高位 27366 點和牛熊分界線的 27370 點，應會有一點阻力的。其他指標方面，北向資金近日急漲，估計是資金偷步處理 MSCI 11 月對 A 股的擴容，（11 月 8 日凌晨 6 時發佈新增和刪除列表，所有更改將自 27 日生效）南下資金上週五雖有減少，但仍維持浄流入，所以不算太差。做空比率和藍籌升跌比例則屬正面，甚至近日表現不濟的騰訊（700）和滙豐（5）也能報升，氣氛算是不錯了。

收盤後公佈的 9 月香港零售數據跌幅少於預期（見點 2），由於社運仍是沒完沒了，縱使數據勝預期，絕對仍不是見底訊號；但不得不提，早前指出的兩隻本土醫護美容公司，包括醫思醫療（2138）及必瘦站（1830）均在困難時期交出亮麗業績，可説是奇葩！



恆基（12）借農地於政府建過渡房的消息，對公司及本地地產板塊的影響應不大，畢竟公營房屋和私人住宅是兩個世界；反而，近日的新屋銷情理想和銀行的減息則對板塊屬正面。另外，借地的消息對本地建築業也是利好，但市場可供真正選擇的不多，可留意中國建築（3311）吧！

美股上週五受非農數據及中美貿戰消息而造好，恆指夜期、ADR 及人民幣離岸價均向上，估計恆指今天應可順利高開，筆者之前訂下的 27300 點的短線目標也有望能升抵。中長線看，由於恆指仍非常落後，只要中美貿易談判沒有轉壞，回試 30000 點也不是天方夜譚。另外，上星期有消息指，阿里巴巴或在本月捲土從來香港上市，筆者認為其中一個先決條件，可能是要市場氣氛不俗⋯⋯能否如願，拭目以待。

至於市場現在最引頸以待的，莫過於中美首階段協議的時間和地點的公佈，川普在國內被彈劾的威脅越來越大，時間上也不容總統先生在中美貿易談判上再玩弄把戲了。另外，今週較矚目的數據，包括週二的中國財新服務業 PMI 及美國 10 月 ISM 非製造業 PMI，以及週五早上的 MSCI 公告及恆指季檢。而下週的中國光棍節銷情和騰訊的季績也是重要。

至於今天的推介，建議留意港交所（388）。阿里上市的傳聞，再加上中證監主席易會滿昨天表示將儘早全面開放 H 股全流通改革，對香港金融市場均屬利好消息也。

2）政府統計處公布，本港今年 9 月份零售總銷貨價值估計為 299 億元，按年跌 18.3%，跌幅較 8 月的 22.9% 收窄。今年首 9 個月的零售業總銷貨價值估計按年跌 7.3%。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，預期 10 月份的跌幅將再次擴大，跌幅與 8 月份的兩成多相若。她表示，社會事件持續，目前中小微企會員已見現金流受影響，已有會員表明加入「無薪假」行列，甚至「拖延交租」的情况增加。（明報）

3）中國商務部周六凌晨表示，中美高級別官員週五通電話，就貿易問題進行溝通，國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長努欽，就雙方關注的核心問題取得原則性共識。商務部稱，雙方就核心問題進行嚴肅及具建設性的談判，並討論後續磋商行動。商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。



美國白宮當地時間週五發表聲明，表示美中貿易磋商在多個範疇取得進展，雙方將就其他重要問題尋求解決方案，未來仍會繼續進行副部級磋商。另外，川普表示，兩國貿易協議磋商進展順利，但不想在敲定前提供更多細節，又透露艾奧瓦州是與國家主席習近平，簽署首階段協議的其中一個考慮地點。（信報 + 香港電台網站）

4）恒地（12）正式宣布，響應港府加快和增加興建過渡性房屋的政策，借出一幅位於錦田錦上路江夏圍約 42.8 萬方呎土地，為期 7 年，可供興建約 2,000 個組合屋單位，供正在輪候公屋的劏房戶及低收入家庭 入住，目標希望能惠及近一萬個家庭，共約 4 萬人。（明報）

5）美股上週五市況總結：美國 10 月非農數據大勝預期，再加上消息指中美有望達成貿易協議，美股三大指數週五造好，當中道指上升 301 點或 1.11%，標指和納指則分別上升 0.97% 及 1.13%，齊創收市新高。十年期債息報 1.714%。美滙指數在 97.12，紐約期油最新報 56.23 美元。

6）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：海爾電器（1169）公布，以現金總代價 16.47 億元，相當於每股作價 1.03 元，認購浩澤淨水（2014）的 15.99 億股新股，佔後者經擴大後股本約 42.9%。每股作價較浩澤今日收市價 1.48 元，折讓約 30.4%。

英國百年老牌旅行社 Thomas Cook 集團正申請強制清盤，復星旅遊文化（1992）公布，以 1100 萬英鎊向 Thomas Cook 收購知識產權資產。這些資產包括 Thomas Cook、Casa Cook、Cook’s Club 品牌及其他相關品牌的若干商標、域名、軟件應用、社交媒體賬戶及許可在全球市場範圍內的權利、所有權及權益。

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