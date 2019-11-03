〈觀察〉中小企業放款列銀行高層考核指標 恐助長市場殺價風氣

行政院長蘇貞昌日前重申，為降低中小企業融資難度，要將銀行對中小企業放款「家數」列入董、總績效考核，金融圈人士直言，政府力挺中小企業放款政策，恐進一步壓縮銀行放款利差，擔憂未來企業議價殺價風氣將有增無減。

中小企業因資本規模較低，跟銀行商議融資的議價能力不及大企業，除了會被銀行要求設定較多擔保品抵押，利率也較高，有些銀行基於風險控管，對中小企業放款意願也較低。

為支持中小企業發展，政府除對銀行耳提面命，叮囑業者放款不能「看大不看小」，爭取大企業客戶時也要正視中小企業融資需求，而財政部轉投資、肩負政策使命的公股銀行，自然成為政策鎖定對象，將中小企業放款列為今年業務重點。

中小企業占全台企業家數比重達 98%，是維繫我國經濟成長的重要命脈，政府力挺中小企業，要求銀行多給予融資金援立意良好且方向正確，但如果強制將放款金額、家數納入銀行高層董、總績效考核，屆時恐演變成銀行為了衝業績、拚績效，炒熱市場殺價風氣。

以公股銀行來說，8 家公股銀行業務同質性極為類似，在客源市場有限的環境下，殺價競爭搶放款風氣始終無法有效杜絕，加上大環境利率持續探低，近年來銀行淨利息收入幾乎呈現持平零成長，部分銀行甚至為了拉高獲利，寧願犧牲淨利差將資金轉投入財務操作，放款業務艱困程度可見一班。

金融圈人士直言，政府公開宣示將中小企業放款金額與家數納入績效考核，恐怕讓中小企業殺價更加容易，銀行為爭取客戶衝刺業績，屆時可能出現含淚放款的現象，賺不到利息還要增加提存備抵呆帳費用影響獲利，讓原本利潤較高的生意反而變成吃力不討好。