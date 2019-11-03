〈工業技術資訊月刊〉林健男　發展再生能源 開創綠色石化新局

講到台灣塑膠公司，許多人腦中馬上浮現堅毅樸實、具經營洞察的創辦人王永慶、王永在昆仲。前人故去，台塑持續奔向下一個里程碑，工研院新科院士林健男扛起台塑本業重任，接棒為台塑第二代專業經理人，以技術創新、前瞻視野、友善環境與幸福企業的經營理念，將台塑推向石化工業 4.0 的嶄新紀元。

台灣塑膠公司董事長兼總經理 林健男

台灣番薯也能管理美國牛仔？這在 1980 年代看似不可能的事，台灣塑膠公司（以下簡稱台塑）董事長兼總經理林健男做到了！

1967 年，林健男進入台塑高雄前鎮廠工作，從基層做起，一路做到課長、廠長、副總、總經理及董事長。在 1979 年奉王永慶指派前往美國德州建廠，成為他職業生涯中的重要轉捩點。

前進美國設廠 見證台灣人的氣魄

剛開始大家都很擔心這個來自台灣的「下港人」，要如何領導穿西裝的美國人，以及台灣的環保技術能否符合當地嚴苛標準。但「美國人有個優點，就是你有實力，他就服你！」林健男憑著從基層累積出來的實力，加上王永慶身先士卒，以「台灣人的氣魄」一一克服，甚至還有日本媒體專程來德州採訪：「為何台灣人敢到美國蓋一大片廠房？」「他們如何辦到的？」

究竟林健男是如何創造這項建廠奇蹟？他的答案是：「向大自然學習，培養鑽石般的毅力，再艱鉅的任務都可以完成。」

建廠過程中，林建男總是親力親為，從不放過任何一個小細節，包含工廠設計、製程技術選定、機械設備採購及擴建工程等，都親身參與、日日檢討，一遇瓶頸就修改製程，如此孜孜矻矻，讓德州廠建廠時間不但比同業快，成本還低 20% 以上。1983 年總算不負使命完成建廠，生產掛著台灣品牌的塑膠產品。

在美擔任德州廠廠長數年之後，林健男在王永慶指示下返台開會，返台第 3 天當晚突然發現血尿，經緊急前往高雄長庚醫院檢查，才知道自己罹患了膀胱癌。

「如果沒有被召回台灣，根本不會發現自己生病；就算發病，也不會剛好有長庚的醫療資源在旁。」林健男感慨地說：「所以我這條命算是被王永慶撿回來的！」無論是當年的機遇或是日後的提拔，回想當年王永慶的知遇之恩，讓林健男忍不住潸然淚下。

由於當年罹癌算是重症，妻子在美國一得知消息，立刻回台要求林健男以身體為重，離開台塑。但這次的離開，並非結束，林健男與環保永續的緣分才正要開始。

勇赴荷蘭求學 中年重修循環經濟

因為健康因素離開台塑的林健男，選擇和朋友投入當時台灣需求殷切的環保工程公司，為了補足環工方面的知識，他申請到荷蘭農業大學（Wageningen Agricultural University）攻讀環境工程碩士。當時已經 50 歲的林健男，在荷蘭重拾書包，每天沿著運河走路上學，和年輕人一起上課、做實驗。在那段時光，讓他學習到荷蘭人重視生態、環保、美學，以及做事務實的生活態度。

此外，林健男也觀察到荷蘭百年企業殼牌石油（Shell）投入綠色能源產業，研發以廢塑膠為原料，生產出甲醇等液體燃料的技術；以及總部位於荷蘭的跨國企業飛利浦（Philips）公司，除了以家電與電子產品享譽全球外，同時也是生技醫療產業的領導企業，這些都值得作為台灣石化業效法的目標。

1999 年，林健男在王永慶的邀請下重返台塑，除了繼續負責台塑美國德州廠的管理工作外，也先後擔任中國大陸寧波廠擴建專案特助、協理、副總經理。由於資歷完整，實務歷練豐富，2011 年升任台塑總經理，2015 年 6 月升任台塑董事長兼任總經理，並正式進入台塑企業「九人決策小組」。

林健男（右 1）率台塑公司積極投入綠色科技與再生能源。圖為他巡視台塑仁武碳纖維廠，是離岸風電風機葉片的重要原料。（台塑公司提供）

積極布局綠色領域 開創石化新願景

擔任台塑董事長期間，林健男所督導的美國、中國大陸轉投資公司業績持續成長，讓台塑繳出漂亮成績，2018 年公司稅前盈餘 570 億 9 仟萬元，創下公司成立 64 年以來獲利新高記錄。更重要的是，他積極推動台塑能源產業布局，發展新能源／綠能產業，瞄準太陽能、風力發電、染敏電池及電解液等四大領域，希望效法荷蘭兩大企業，開創石化業的新願景。

林健男表示，目前台塑在再生能源、綠能科技的發展策略主要有二：一是從研發到量產的一貫式經營，希望朝向循環經濟及人工智慧（AI）製造發展，以掌握關鍵技術及成本；二是成為綠色產業的後盾，例如離岸風力發電機的風機葉片，需要用到大絲束碳纖維及發泡材原料 PVC，台塑均可生產，且轉投資之台朔重工公司也具備承製風機水下基樁的能力。

此外，為了掌握物聯網（IoT）、AI 等無線感測器所需的電力關鍵技術，台塑自 2009 年起開始研究弱光即可發電的「染料敏化電池」，至今已取得 8 件專利，更與工研院合作，成為首間進駐台南沙崙智慧綠能科學城的廠商；接下來更將投資 8 億元，以台塑高雄仁武廠作為生產基地，建置年產能 100 萬片的染料敏化電池量產工廠，預計 2022 年完成。

林健男（左 1）也主導台塑與工研院合作，打造下世代染料敏化電池試量產線。圖為林健男參觀工研院在沙崙智慧綠能科學城建置的綠色工務所。（台塑公司提供）

導入 AI 技術 推動石化工業 4.0

除此之外，台塑近幾年也積極導入 AI 技術，要求每一個單位都要提出 AI 創新計畫，光是今年就有超過 140 項 AI 計畫，推動重點包含產銷優化、品質確保、製程最佳化、智慧保養及巡檢數位化等。例如運用互聯網技術連結營業、生產及出貨即時資訊，未來從營業訂單、備料、生產到交貨，相關資訊流通通在線上完成；開發產品品質 AI 預測系統，以達 100% 全檢並取代人工目檢。再者，將設備運轉及操作效率化，降低水、電及蒸汽等耗用量。此外，在廠內重要巡檢點增設傳送器，將過去人工巡廠方式改由 AI 來做安全監控，減少人力負擔與人為疏失，並建置轉動設備 AI 監控分析系統，運用大數據分析預知可能故障風險，於設備故障前主動預警，俾能及早更換零件或設備，有效減少工安事故發生。

林健男認為，AI 可以自動分析、模擬製程，提供最佳生產模式的建議，同時也能控制複雜的生產變數，降低生產成本，是石化業必須發展的一條路；台塑採取技術自主的方式，用自己的研發能量，推動工業 4.0 並導入 AI 技術。

作為工研院新任院士，林健男期許工研院能持續扮演推動台灣產業創新的先鋒，特別是 5G 通訊、AI 應用於石化業相關技術的研發，並在新綠色材料、循環經濟領域，提供產業所需的創新研發資源，有效協助台灣產業轉型升級，邁向創新驅動經濟的新時代。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 334 期 2019 年 10 月號，未經授權不得轉載。