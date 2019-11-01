DRAM價格再次走跌 明年有望谷底反彈

DRAM 的現貨價格持續走跌，據報導，全球記憶體晶片市場 DRAM 的價格再度下跌。在 10 月 31 日，PC 用 DDR4 8Gb 的 DRAM 合約價為 2.81 美元，較一個月前下跌了 4.4%。

今年以來，DRAM 價格急劇下跌，儘管價格的跌勢一度在 8 至 9 月間有所回升，但是在 10 月底又再次跌落。DRAMeXchange 分析指出，DRAM 市場目前仍是供過於求，合約價持續緩慢下跌。

包含三星電子、SK 海力士等主要記憶體晶片製造商正在消耗 DRAM 的庫存。有相關人員表示，在今年度，廠商只是讓庫存回歸正常水平。若是要促使價格回升，可能要等到明年上半年英特爾 (INTC-US) 推出新款 CPU(中央處理器) 的時候。

實際上，三星電子曾在發表第三季財報時表示，DRAM 的庫存大幅減少，預計將在明年上半年恢復正常水平。SK 海力士也曾在發布第三季財報時指出，該公司至明年年底為止，都將會持續減少 DRAM 庫存。

另一方面，NAND 快閃記憶體的價格已經開始反彈。128Gb MLC 的平均價格為 4.31 美元，較一個月前上漲了 4.9%。

投行預期，半導體產業在度過第四季的低點後，將在明年上半年有望反彈。IBK 投資證券公司的分析師 KimWoon-ho 在一份報告中指出：「DRAM 晶片價格有望在 2020 年第三季度開始回升。我們預伺服器晶片的需求將大大增長，折疊式螢幕將成為一個重要關鍵因素」。

除此之外，有報導指出，產業發展轉向 5G 除了激發智慧型手機需求，也能提振先進記憶體晶片領域。這些晶片將能夠處理各項聯網設備的巨量訊息。市場研究公司 IHSMarkit 表示：「半導體行產業在 2019 年經歷了一次暴跌，下滑力度之大只能由更為強大的力量來終結，也就是 5G 技術的部署帶來的巨大經濟影響力。」