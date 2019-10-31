飛雅特與寶獅雪鐵龍集團證實合併計劃 將催生汽車新巨頭

據報導，飛雅特克萊斯勒汽車聯盟 (Fiat Chrysler，FCA) 與法國寶獅 (Peugeot) 母公司寶獅雪鐵龍集團 (PSA) 在週四 (31 日) 證實了兩家企業的合併計畫，並且已達成共識，將以 50/50 換股合併。兩方合併後，預期將會創建出一家市值近 484 億美元、全球銷量排名第 4 的汽車製造巨頭。

聲明中指出：「兩家企業正在討論並為創建一個具有全球規模和資源的新集團開闢了道路。PSA 股東將擁有 50% 的股份，FCA 股東也將擁有 50% 的股份。」此外，聲明中也指出：「在瞬息萬變的環境中，互聯、電氣化、共享和自駕的發展面臨新挑戰，合併後的企業將透過強大的全球研發和生態系統來促進創新並更有效率地來應對這些挑戰。」

PSA 執行長 Carlos Tavares 表示，這項合併對公司意味著「光明的未來」，兩家公司有望通過「更有效地分配資源，對汽車平台、動力和技術進行大規模投資，並節省大量資金。」

在相關的消息釋出後，飛雅特在美國交易市場中上漲超過 7.5%，最終收漲於 14.98 美元，漲幅 5.27%。PSA 集團漲幅也達到 4.53%。

飛雅特股價走勢 (圖片：谷歌)

幾年來，FCA 持續尋找合併夥伴，在先前，和法國汽車製造商雷諾 (Renault) 就合併或合作一事進行協商，顯示出當前汽車業在監管加大、銷量下滑且成本持續增加的情況下，與其他公司合併便成了未來發展的必要之舉。對 FCA 而言，與雷諾的合作有助於籌集開發電動車與自駕車的資源。然而在日前，由於雷諾汽車大股東法國政府的介入，FCA 撤回了併購提案。