DRAM合約價8月止跌 9月可望續持平

研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 表示，8 月 DRAM 合約價與前月持平，DDR4 8GB 均價來到 25.5 美元，而 9 月合約價格雖仍在議定中，但受惠傳統旺季來臨，加上提前拉貨效應帶動，需求強勁，價格繼續持平可能性高，且歷經日韓貿易紛爭，DRAM 原廠高庫存水位已逐步下降，朝正常水位邁進。

TrendForce 指出，日本政府批准關鍵半導體原料出口後，日韓貿易問題已落幕，但期間 OEM 客戶受不確定因素與預期心理影響，紛紛拉高備貨庫存，使 DRAM 原廠高庫存水位逐步下降，朝正常水位邁進。

此外，第 3 季適逢傳統旺季，加上美國將從 12 月起，對部分中國出口的電子產品課徵關稅，產生提前拉貨效應，需求力道超過預期，使 DRAM 原廠在價格議定時，態度更為堅定，帶動整體第 3 季價格扭轉跌勢，轉為持平。

展望 2020 年，由於三大 DRAM 原廠仍以獲利為導向，資本支出估將較今年減少至少 10%，明年產出年增率也將是近十年來新低，僅 12.5%，為價格反彈奠定一定基礎。

TrendForce 調查顯示，DRAM 原廠擴廠計畫轉趨保守，如三星平澤二廠已近完工，但最快要 2020 年第 2 季，才會進入商轉，且新增的設備僅是為支持未來轉進 1Znm 製程，整體投片量將與今年大致相同。SK 海力士最新 M16 工廠，最快明年下半年完工，產出增加最快要等到 2021 年，加上舊工廠 M10 逐步轉做代工，預估明年整體 DRAM 投片量將不增反減。

美光今年在廣島廠旁增設的 F 棟工廠，也是為支援 1Znm 製程轉進，整體廣島廠產能並無增加。台灣美光記憶體目前正在興建的 A3 新廠，初期也是支援 1Znm 製程轉進，短期增產機會並不大，但 A3 廠基地面積不小，未來還是有擴產的可能。

中國目前有 2 個 DRAM 生產基地，規模較大的合肥長鑫存儲 (CXMT) 已初步投產，初期產品以 DDR4 8Gb 為主，明年上半年將推出 LPDDR4 8Gb 產品，朝量產邁進，但預計要 2021 年，產能才有機會達到滿載的 100K、甚至以上。福建晉華雖受美國禁令影響，美系設備無法有工程人員駐廠維護，但內部仍試圖自行將參數調整至最佳化，預計明年投片有 10K 之內的水準。

TrendForce 預估，2020 年中國 DRAM 投片量占全球投片量的比重低於 3%，自主生產成果仍有限。展望未來，中國記憶體產業仍需克服良率、機台建置及 IP 相關限制等挑戰，對整體 DRAM 供給產生明顯衝擊的確切時間點，仍需持續觀察。