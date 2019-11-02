〈分析〉為何投資上證指數10年都沒漲？

近幾年投資指數型基金當道，而陸股在資本市場不斷開放，滬深股通、QFII 取消限額，及國際大型指數編製公司將 A 股納入指數編列範圍等等，為 A 股的長線上漲趨勢畫出一個夢。

而在 A 股市場主流指數型 ETF 標的有上證綜指、上證 50、深證成指、滬深 300 等等。以長線投資角度來看，上證綜指在過去 10 年沒太大變動，但其他指數則是近 10 年有明顯的漲幅。

資料來源: wind

若從 2009 年 10 月至今計算，滬深 300 指數累計漲幅達 19.4%，而中小板指數則上漲 29%。

近 10 年上證綜指不漲，這主要因為指數的編制問題。上證綜指成分股中只包含上交所掛牌的企業，而過去 10 年中國經濟處於轉型期，而大量代表轉型的新興企業主要在深交所上市，而這部分企業在過去 10 年中漲幅較大，因此相對而言上證綜指缺乏上漲的因子。

從另一個角度，產業結構來看，上證綜指中傳統產業權值過高，如金融、地產、石油石化、交通運輸等傳統產業占上證綜指市值比重高達 63%，但這些產業占全中國 A 股市值比重只有 44.6%。

資料來源: wind

回到之前提到，目前中國經濟正值轉型期，同時中國政府政策也多偏向新興產業，如半導體、5G、AI 等，想當然這些產業必然是資金聚集地。

此外，2009 年 10 月以來，權重股的下跌拖累上證綜指整體表現，如中石油在 當時市值權重高達 12%，但股價已從當時的人民幣 13.5 元一路下跌至目前不到人民幣 6 元，累計跌幅逾 55%。中國石化方面，股價則從人民幣 11.8 元跌至目前不到人民幣 5 元，累計跌幅接近六成。

上證綜指這 10 年來漲幅相對落後許多，除非股權結構大洗牌，否則不易追上深證成指、滬深 300 等指數。但上證綜指也不是不能投資的標的，主要在於投資人要理性了解自身屬於何種屬性、要求的報酬率為何，清楚高風險高報酬的相依關係。

對投資陸股偏保守者可以選擇上證綜指，漲幅低但也相對抗跌。而激進的投資人則可以找滬深 300、深證成指，甚至電子產業的指數基金投資。

