資金都集中在熱門股！陸股下行風險漸增

中國股市今年上漲動能雖然很充沛，但能跑贏大盤的企業卻不如以往來得多，再加上外資資金集中在部份大型股，為中國股市增添了一些風險。

《彭博社》報導，滬深 300 指數成分股當中，只有 1/3 個股跑贏大盤，是自 2009 年以來，上漲年度之中比例最少的。而指數上漲報酬的其中一半僅來自於約 10 家超級權值股，包括貴州茅台 (600519-CN)、平安保險 (601318-CN) 等。而外資偏好流動性佳的大型企業，更加重了這個問題。

資金集中的現象，造成今年中國股市的扭曲景象，上漲力道僅由數家企業所支撐，如此一來，若出現突然反轉，將令人感到特別痛苦。

彭博社資料顯示，2019 年，滬深 300 指數成分股中，只有 107 家跑贏大盤，這個比例不僅是 10 年來最低；與美國 S&P 500 指數、Stoxx 歐洲 600 指數至少有 50% 企業跑贏大盤相比，也是相對地低。

甚至，今年至今，滬深 300 指數的 30% 漲幅，將近一半僅由 10 家企業所貢獻。平安保險貢獻漲幅 13.5%、貴州茅台佔 10.3%、五糧液 (000858-CN) 佔 6.0%、格力電器 (000651-CN) 佔 4.2%、江蘇恆瑞醫藥 (600276-CN) 佔 3.8%、招商銀行 (600036-CN) 佔 3.7%、美的集團 (000333-CN) 佔 2.8%、中信證券 (601998-CN) 佔 2.1%，立訊精密 (002475-CN) 和 平安銀行 (000001-CN) 則各佔 1.9%。

高盛策略師直言，資金過於集中，會增加近期走勢反轉的風險；瑞信策略師也建議客戶，本月開始減少對 A 股的曝險，特別要避開「昂貴的結構性成長股」。

在近期的大環境下，資金紛紛湧入消費日用類股，以及次世代無線技術類股，同時，投資人也特別青睞能在經濟放緩、貿易不確定性中仍然能有穩定獲利成長的企業。滬深 300 指數 10 種類股當中，消費類股今年漲幅是驚人的 77%，能源類股則是表現最弱，漲幅不到 4%。

與 5G 網路相關的企業，則是投資人的最愛，如滬士電子 (002463-CN)、深南電路 (002916-CN) 等，近期都攀上新高。

A 股入摩入富，更強化國外投資人的資金集中在少數權值股的情況。彭博社資料顯示，今年外資投資中國股市的 1680 億人民幣資金中，有近半集中在最受歡迎的 20 檔個股上。但周一外資賣出淨 15 億人民幣 A 股，是近一個月以來最多。

分析師指出，10 月份將進入財報季，很有可能觸發一波外資拋售潮。但由於外資能選擇的 A 股標的並不那麼多，雖然估值偏高，他們還是會繼續追捧這些個股。

滬深 300 指數今年以來走勢 (圖: Google)

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