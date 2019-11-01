【鍾國忠專欄】三大理由影響 11月台股行情將稍降溫！

(一) 今年台股第四季行情果然夠特殊

近期台股指數又在權王台積電與其他權值股上漲推升下，持續領先國際股市，轉眼間指數不僅創今年新高，也突破去年高點 11270 點，來到 11500 點大關附近，對多數投資人而言，不知是否有把握這波上漲行情。

先前或許投資人會覺得，股市指數漲幅已多而不敢進場，但先前筆者曾在 10 月中提過，宜「把握今年特殊第四季台股行情」，最主要從「第四季有很高的上漲機率」、「連續漲三季後，第四季續漲機率高」與「當年第二季上漲，第四季上漲機率也會高」等三個面向來分析，這三者在第四季上漲機率落在 68-87.5% 間，因此今年第四季行情到目前為止，首月已出現大漲 4.89%。

(二) 11 月有三大理由會降低多方力道

雖然第四季行情仍看佳，但 11 月投資人還是得留意短期拉回，可從三個角度來跟大家分析:

1. 萬點以上月漲幅達 2% 以上的次月抗漲：自 2017 年 5 月台股首度月收盤站上萬點以來 (當月收 10040 點)，迄今剛好 30 個月，出現月漲幅 2% 以上僅 10 次，此次 10 月漲幅 4.89%，是過往漲幅第一高！過往達 2% 以上的次月下跌機率約 40%，雖然看起來未過半，數值並非絕對高，但如果將漲幅 2% 以上的次月所有漲跌幅平均計算，則也僅上漲 0.194%，以台股 10 月收盤指數 11358 點去換算，指數平均僅上漲 22 點，短線順利挑戰 11500 點大關並不易，因此 11 月追漲風險增大，也使得 10 月底有部分大戶開始獲利了結，預期 11 月會是消化 10 月大漲 4.89% 的獲利賣壓月，因為過往出現大漲後，僅有今年 5 月跌幅將 4 月漲幅全吐回 1 次，可預期 10 月起漲點應不至於失守，但若拉回適當幅度，投資人仍可在箱區間中布局買點。

2. 營運財報揭露：各公司馬上將面臨到需公布 10 月營收與第三季財報，對於多數出口業者而言，10 月有可能為年度營收高峰，11 月或許還有高點，但已是少數，主要是先前美中關稅因素，客戶可能提早拉貨，同時為了賺歐美消費旺季財，早在第三季就走海運或空運，11 月再出貨，恐怕作業有點慢，此次 11/11 是公布 10 月營收最後公布期限，下次 12/10 公布 11 月營收，應不易再見佳績！

再者，第三季財報將在 11 月中旬公布，目前已公布者都是相對較好，因此愈到 11 月中，台股上漲壓力將逐漸增加，11 月上旬倒是可開始酌量分批獲利了結。

3. 外資將伺機績效結帳：進入 11 月後，離 2019 年只剩下不到二個月，外資再大幅買超的動作將降溫，甚至會將獲利較高個股績效結帳，以等待年度假期到來，由於未來 12/15 還有一個美中關稅觀察重點，筆者不認為外資等法人會為了這個不確定因素而增加持股，反而會適量減股，到時伺機再考量是否有低點可進場，若無低點出現，對外資而言，今年也已是豐收的一年！