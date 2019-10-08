「金九銀十」消費旺季加持 陸股長假後發威 ETF爆量強彈

陸股因為「十一長假」從 10 月 1 日休市至 7 日，今 (8) 日重新開市交易，由於日、韓、台股強漲，港股也跌深反彈，滬深兩市開盤後也同步走揚，且盤中愈走愈高，激勵在台股掛牌的陸股 ETF 同步大漲，國泰中國 A50 正 2(00655L-TW)、富邦上証正 2(00633L-TW)、元大滬深 300 正 2(00637L-TW) 等都爆量大漲 3-4%。投信法人表示，目前正值「金九銀十」消費旺季，A 股後市行情不淡，建議可逢低布局 ETF。

由於陸股休市多日，但在台股掛牌的陸股 ETF 仍然交易，前幾日股價都呈現量縮緩跌，但今日伴隨著陸股走揚，與陸股連動的 ETF 全面放量攻堅，除了上述三檔爆量大漲之外，富邦中証 500、富邦深 100、國泰中國 A50、台新 MSCI 中國正 2、國泰中國 A150、FH 滬深等，股價都上漲超過 1%。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，統計近 10 年中國十一長假結束後一週 A 股的表現，上證綜合指數上漲高達 8 次、且 10 年中有 8 年為正報酬，平均漲幅為 2.48%。目前正值金九銀十消費旺季，終端消費回溫將帶動整體需求，加上官方政策題材加持之下，10 月有望再啟漲勢，看好 A 股後市的表現，逢低可擇機布局相關 ETF。

第三季以來，儘管中美貿易紛擾不斷，英國脫歐不確定猶存，惟在全球央行量化寬鬆帶動下，今年以來截至 9 月底，外資持續湧入陸股，外資流入已達 1862.61 億人民幣，且融資餘額增加 1984.26 億人民幣、股票型基金發行 1574.27 億人民幣，3 項合計已吸引 5421 億人民幣增量資金入市。

粘瑞益指出，第三季度外資流入加快，與中國取消 QFII 額度、標普道瓊斯、富時羅素納入 A 股擴容等因素有關。光是今年 9 月份，北上資金淨流入 646.62 億人民幣，創單月歷史新高，完整的第三季度，外資淨流入為 898.93 億人民幣，合計今年前三個季度，累計達 1862.61 億人民幣。

此外，與全球其他市場相比，中國股市中外資持股市值占比仍偏低。粘瑞益說明，截至 2018 年底，中國外資持股占比境內流通股票市值僅 3.5%，不僅遠低於美國的 15% 和日本的 30% 等成熟國家外，與新興市場國家相比，如韓國的 33%、巴西的 21% 等仍相對低。未來仍有向上空間，A 股後市行情不淡。

在資金流入額增加、國慶長假後消費旺季到的加持下，A 股後市可期，粘瑞益建議，投資人應逢低布局，可以大型 A 股 ETF 作為核心部位，並配置部分資金在中小型 A 股，以掌握後市契機。