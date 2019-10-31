兆易創新：NOR Flash Q3需求增 產能緊俏

中國半導體製造商兆易創新 (GigaDevice)(603986-CN) 週四 (31 日) 在財報發布會上表示， NOR Flash 快閃記憶體的第 3 季需求展望是上揚的，主要動能來自物聯網應用的相關需求增加。

由於 NOR Flash 具可編程能力，在物聯網應用推進下，諸如汽車、工業、通訊等領域，都可見到對 NOR Flash 的需求成長。而兆易創新也指出，在穿戴式產品、互聯網和智能家電等領域，需求也同樣有所成長。

2017 年也曾出現一波 NOR Flash 價格上揚，不過當時的主因是美光 (MU-US) 退出、產能缺乏，短期需求壓力增加所致；而今年的價格上揚，主要則是物聯網、5G 相關應用的需求所帶動。

兆易創新表示，第 3 季產能十分緊張，為增加產能，將與晶圓廠合作。但晶圓廠產能增加週期相當長，需要 6 至 9 個月時間，因此在產能有限之下，該公司將調整策略提升毛利率。

該公司並表示，近一年來，所有 NOR Flash 產品研發都是基於 55 奈米製程，預估 2020 年將陸續導入 55 奈米量產，未來將有助於提升 產品競爭力，改良傳統消費領域毛利率。

兆易創新週四於上海股市走低，收盤下跌 2.94% 報每股 153.93 人民幣。