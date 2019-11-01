MSCI:11月8日公布是否將納入科創板

MSCI 於倫敦時間 10 月 31 日在官網宣布，11 月份半年度指數評估結果將於台灣時間 11 月 8 日淩晨 06:00 公布，並於 26 日收盤實施，27 日生效。依照之前擴大納入 A 股計劃，納入因子將從 15% 提升至 20%。

此外，MSCI 之前已表示將在 11 月份評估會議中考慮把符合條件的科創板股票納入 MSCI 全球可投資市場指數 (GIMI) 內，意味著 MSCI 指數體系有機會將 A 股主板、中小板、創業板和科創板全數納入。

11 月份 MSCI 擴大納入 A 股因子，可望帶進有史以來最大規模增量，同時這是今年內 MSCI 第三度擴大納入 A 股因子，也是今年內最後一波擴大的計劃。

在經歷之前兩階段擴大納入後，MSCI 已將中國 A 股納入因子從 5% 增加至 15%。在第二階段納入計劃生效後，A 股納入 MSCI 全球市場指數和新興市場指數的權重分別達 0.27% 和 2.46%。

而在第三階段計劃執行後，MSCI 全球指數和 MSCI 新興市場指數納入 A 股權重將分別提升 0.22 百分點和 1.44 百分點。

此外，不同於之前的兩波擴大計劃，這次 MSCI 將首度納入 175 檔中型股，且將其納入因子一次性提升至 20%。

國盛證券指稱，根據保守估算，這次擴大納入將帶進被動資金合計約 315 億美元，約 2200 億人民幣。

A 股三大指數在 10 月份以紅盤作收，上證指數上漲 0.82%，深證成指上漲 2%，創業板指上漲 2.69%。

資金流動方面，10 月份以來，北向資金整體以淨流入為主，10 月合計淨流入人民幣 320.5 億元。