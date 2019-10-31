華為母公司前三季純益535億人民幣 擠進A股前十

華為母公司華為投資控股公布 2019 年第三季財報，內容顯示，華為投資控股前三季營收人民幣 6033 億元，年增 24%，去年同期為人民幣 4865 億元；純益人民幣 535 億元，年增 22%，去年同期為人民幣 439 億元。

華為投資控股並非上市企業，但若與 A 股上市公司相比，其獲利水準可排進前十大。

截至 10 月 30 日止，滬深兩地市場共有 3700 家上市企業公布第三季財報。前三季度純益逾人民幣 100 億元的企業有 43 家，超過華為投資控股純益人民幣 535 億元的上市公司只有 9 家。

(圖片: AFP)

A 股股王貴州茅台今年前三季純益達人民幣 305 億元，意味者華為投資控股前三季純益相當於貴州茅台的 1.76 倍。

而純益排在華為投資控股之前的全為銀行與保險業，第一名為工商銀行，前三季純益高達人民幣 2517 億元；第二為建設銀行的人民幣 2253 億元；第三則是農業銀行的人民幣 1806 億元。

今年初，華為創辦人任正非曾表示，華為今年的收入目標為 1250 億美元。不過，受到美國實施的封鎖華為禁令後，任正非於 10 月下旬指出，今年華為的營收可能比原計劃下滑最多至 100 億美元。即便如此，華為今年營收仍然可觀。

華為終端手機產品線總裁何剛透露，截至 10 月 22 日止，華為智慧手機出貨量已逾 2 億支，比 2018 年提早 64 天達到該成績。若結合市調機構 Canalys 的統計可看出，今年華為出貨量大增，中國消費者最給力。

同時，華為終端雲服務已覆蓋全球 170 多個國家和地區，全球註冊開發者逾 107 萬。

