廣州新政出台擬設10億產業基金 「無幣公鏈」每年補貼人民幣千萬元

中國政府高層上週公開發聲支持區塊鏈技術發展，甚至予以加速推動，短短數天內中國各地出台多項區塊鏈相關細則，響應力度空前。廣州市區塊鏈產業協會就透露，廣州市黃埔區工業和信息化局、廣州開發區經濟和信息化局已於 10 月 28 日製定了《廣州市黃埔區、廣州開發區加速區塊鏈產業引領變革若干措施實施細則》，政策有效期至 2022 年 4 月 1 日。

《廣州日報》指出，上述細則是目前中國國內力度最大、創新性最強的政策制度供給，更鼓勵設立 10 億人民幣規模區塊鏈產業基金、各式補助、共創大灣區區塊鏈價值網絡、共建大灣區交流中心等。

此外，為了突出區塊鏈原始創新，廣州每年將擇優選擇 2 個開展公有鏈、聯盟鏈建設項目的企業或機構，採取事後補助方式，按其「實際投入研發經費的 50% 給予補貼」，其中區塊鏈公有鏈建設項目最高補貼 1000 萬人民幣、區塊鏈聯盟鏈建設項目最高補貼 300 萬人民幣。

值得注意的是，細則強調，公有鏈是定位支持黃埔區區塊鏈產業發展且自主可信的「無幣公有鏈」，而聯盟鏈則是定位支持黃埔區特定行業的區塊鏈應用發展。對此，Primitive Ventures 共同創辦人萬卉（Dovey Wan）發表推特貼文稱，「這項細則將公有鏈定義為無幣公有鏈」，並質疑道，「不確定這種類型的區塊鏈是否存在」。

至於深化區塊鏈融合應用方面，廣州將針對使用區塊鏈示範項目信息服務的企業或機構，每年擇優選擇 20 家企業或機構，同樣採取事後補助的方式，按照其實際支付費用的 50%，給予每家最高 10 萬人民幣獎勵。另若有任何上述企業、機構的區塊鏈應用示範累計建設達到 30 個節點、50 個節點以上，且有效交易量累計達到 1000 筆、5000 筆以上，將一次性給予獎勵 30 萬人民幣、50 萬人民幣。

此外，該區將支持國內外高等院校、專業機構建設人才培養基地，建立人才合作培訓或訂單式培養機制，採取事後補助的方式，每年給予最高 100 萬人民幣獎勵。並且，還將開展全國區塊鏈創新、創造、創業大賽活動，設立總額不低於 1000 萬人民幣的獎金。

作為中國國內區塊鏈產業發展的重要示範區，萬卉對廣州表示有信心，且將觸發更多地方政府採用類似補貼方式，她並稱，「這是吸引和留住人才的大好機會，其他政府將跟隨其腳步，參與競爭。」

這篇文章 廣州新政出台擬設十億產業基金，「無幣公鏈」每年補貼千萬人民幣 最早出現於 區塊客。

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