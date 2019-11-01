礦商巨頭比特大陸（Bitmain）本週稍早實行工商變更，法定代表人由詹克團變更為吳忌寒，此外，吳忌寒還接替了詹克團執行董事一職。

近日，再有比特幣大陸員工大會的會議記錄遭外洩，由此得知吳忌寒曾在會議上向公司全體員工坦承，「我們的礦機業務市場份額不斷下滑，礦池業務的主導地位也在下滑」，接著開始評論比特大陸另一位創始人詹克團稱，「公司裡有人說，我管理業務，他（詹克團）管理技術。我想問，他和我中間，誰真正熱愛技術？詹克團不愛技術，他愛滿足自己的權力慾望。他不愛技術，他愛慕虛榮。我們沒有選擇，只能把他趕出公司。」

其實，在所有可查的過往報導中，描述都是吳忌寒想成立比特大陸，希望詹克團能加入共同創造豐功偉績，詹克團花了點時間了解比特幣後決定加入，兩人隨後搭檔其他 3 位創始成員在 2013 年共同創立比特大陸，然而，在大多數人的印像中，吳忌寒等同於比特大陸。

吳忌寒就在當天的員工大會上，述說了兩人之間自 2015 年開始鬧分歧、緊張局勢在去年底達到巔峰，並表示「詹克團的分歧不僅止於普通的公司業務決策，而是已經升級到權力鬥爭的程度」。

吳忌寒表示，去年底為了挽救公司，他當時連同比特大陸其他 3 位創始成員，試圖說服詹克團就裁員一事達成一致決定，但卻遭詹克團反對，他甚至還不服氣，續而召集其他高級、中層管理人員反對裁員計劃，最終卻發現大部分公司管理人員都讚同裁員。

區塊客今年 1 月報導：比特大陸員工公開回應網友提問稱，這是肯定的。裁員將在下週（12 月 24 日）開始，牽涉到公司全員 50％ 以上。」另一名經過網站認證的比特大陸員工則表示，「有些部門必須完全捨棄。」

他接著在員工大會上說，「大家都知道，公司 2018 年在研發項目上花費了很多不必要、倉促的投資，毫不猶豫就僱傭了數十萬人。每個人都支持裁員。」

儘管如此，詹克團還是在 12 月 17 日下令召開第二次會議，辯稱他應該是「公司唯一的執行長」，並揚言威脅如有員工不支持他，便要剝削他們的股票期權激勵措施。吳極寒說，最後，詹克團的二次嘗試失敗了，但隨著聯席執行長和比特大陸繼續進行裁員，兩人達成了退任的協議。吳忌寒說，「我知道詹克團是一個沒有安全感的人，可能會很痛苦。我選擇了後退一步，讓他擔任董事長的榮耀。」

區塊客去年 11 月報導：11 月 7 日，就在比特大陸發布 Antminer S15 的前一天，趙肇豐、葛越晟、周鋒等人均「退出董事會」；企業法人詹克團由「董事長與經理」變為「兼任執行董事和經理」；吳忌寒則由「執行董事變為監事」。值得注意的是，《三言財經》甚至提到吳忌寒「再無權參與運營」及「退出比特大陸董事會」等消息。

然而，根據吳忌寒的說法，當時加密貨幣市場處於底部，市場動盪導致公司內部嚴重分歧，並使 Bitmain 的貿易夥伴受到驚嚇。「就在那天，我們有供應商打電話給我們，要求清算應付帳款。北京銀行已經同意給我們信貸額度，但是第二天就被削減了」，「如果不是後來幾個月比特幣價格的反彈…. 比特大陸可能無法撐過去年冬天。」

區塊客去年 11 月 報導：比特大陸共需支付台積電 10 億美元，但償還能力僅有 7 億美元，無法支付剩餘的 3 億美元。

儘管 2019 年幣市回溫，比特大陸也並未因此抓緊良機。他說，「我們挖礦設備的市場份額正在下降」，「我們礦池的主導地位也在下降」。實際上在這段期間，比特大陸在礦機方面的競爭對手包含嘉楠耘智、WhatsMiner 和 InnoSilicon 都已乘機提高銷售量。

與此同時，比特大陸的旗艦礦池 Antpool 也失去了長期的主導地位，截止發稿時間還仍然落後於 Poolin、BTC.com 和 F2Pool。

截至截稿時間，詹克團並未回應置評請求，比特大陸發言人不予置評。《騰訊新聞》昨報導稱，詹克團已經開始與律師接觸，打算對比特大陸提起訴訟。

這篇文章 比特大陸員工大會筆錄外洩！吳忌寒道盡心酸：曾以為撐不過去年冬天 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』