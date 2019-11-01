加拿大投資基金管理公司 3iQ 30 日宣布，公司籌謀良久的「比特幣封閉式基金」現已獲得安省證券委員會（OSC）下達「有利裁決」，今年底有望在加拿大主要證券交易所上市，為加拿大散戶投資者提供受監管、可公開交易的比特幣基金。

根據過去報導，OSC 曾於今年 2 月表示「加密資產缺乏監管，同時對其流動性、託管和安全性亦存疑慮」，因此以「不符合公共利益」為由否決了 3iQ 計劃推出比特幣基金的提議。3iQ 於是對 OCS 的裁決提出上訴，直到近日才獲得 OCS 批准以推出比特幣基金。

3iQ 執行長 Fred Pye 表示，「過去三年中，我們積極與 OSC 的投資基金和結構性產品部門進行合作，創建了一個投資基金，希望可藉此讓散戶投資者通過合規上市的基金來投資比特幣」。

區塊客本月中旬報導，加拿大央行（Bank of Canada）目前正在考慮發行央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC），以助其抵抗來自「加密貨幣的威脅」，同時亦能掌握民眾的消費信息。

這篇文章 加國官商溝通三年終放行！ 3iQ 獲批推出「比特幣基金」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』