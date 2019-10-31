儘管面臨動盪 香港境內兩大銀行業績仍有所成長

儘管香港近期持續陷入激烈的抗爭行動中，其境內的兩家銀行巨頭，匯豐銀行和渣打銀行在公佈的季度業績中，仍顯示穩定的成長。除此之外，對於資金外流的憂慮，經證實數量並不大。

香港的抗爭活動破壞了當地的貿易，並阻礙了旅遊業，使這座城市陷入衰退。 更有人預測，當地的動盪可能促使投資者將其財富轉移至新加坡等競爭對手。

前任香港財經事務及庫務局局長陳家強在接受採訪時說：「香港若失去金融中心的地位，預期將面臨巨大的結構性變化。」

陳表示：「如金融機構在香港仍有流動性，那他們將不會一口氣將資金轉移至新加坡。」

另外，香港也於週四宣布降息，並期許此舉將有助於當地經濟和企業發展。

匯豐銀行淨利有所提升

匯豐銀行在發布第三季業績時表示，該行在亞洲的業務仍具有彈性。該銀行本季在香港的稅前淨利成長了 1%，達到 30 億美元。.

然而，由於當地經濟前景黯淡，匯豐銀行仍承擔了 9000 萬美元的信貸費用。

該公司表示，一些高資產客戶正在擬定應變計劃，將現金轉移至其他地方，但實際上數量卻相當少。

香港金融管理局總裁余偉文在於周四的簡報中補充說明，目前香港並沒有大量資本外流的情形。

渣打銀行在香港的收入也呈現成長

該行的 CFO Andy Halford 於週三在接受採訪時表示：「實際上在香港的業務仍表現良好」。「雖不如以往如此快速，但仍在成長」

他也坦承，有一些客戶已經計畫在其他地方設置帳戶。然而目前實際這樣做的人數並不多。即使他們轉移資金，銀行也可以從其他地方為其提供服務。

針對居民和小型企業的銀行受影響較深。房價、辦公室租金以及零售部門的走衰促使信貸成本上升。潛在的資本外流和當局對於貨幣的干預可能會壓縮淨息差。

摩根大通的分析師在進行的壓力測試後估計，恆生銀行（Hang Seng Bank Co.）和東亞銀行（Bank of East Asia Ltd.）等機構明年的利潤將下降 24% 至 45%，且 2021 年將下降 39% 至 67%。

Halford 說：「回顧歷史，香港面臨許多起落，然而它仍存在一定的韌性」

儘管外界充滿憂慮，然而香港的情況也許並不如想像如此之糟，且仍存在逆勢再起的機會。

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