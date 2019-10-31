蘋果將推iPhone訂閱？傳該公司正在為此奠定基礎

據外媒報導，多年以來，蘋果 (AAPL-US) 的投資者一直在猜測蘋果是否有可能以訂閱方式來出售像是 iPhone 之類的硬體。這同時也是分析師之間討論的熱門話題，因為投資者更加重視經常性收入的可預測性。

報導指出，針對 iPhone 訂閱來看，蘋果有可能會將硬體升級與 iCloud 儲存或 Apple TV + 的內容和硬體等服務捆綁在一起，每個月收取一次費用，如此將 iPhone 的銷售從交易模式轉換為訂閱模式，從而有可能推動股價上漲，而不必大幅度提高產品銷售或價格。

在週三的財報電話會議上，當分析師 Toni Sacconagi 詢問付費訂閱的可能性時，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 並沒有否認此一想法。實際上，他表示類似的東西正在進行當中。「在硬體即服務或捆綁方面，如今已經有一些客戶會這樣看待硬體，因為他們正在制定升級計劃等。所以在某種程度上類似的概念已經存在。」庫克說道。

正如蘋果以往的作風一樣，多年來該公司陸續發布了較小的應用和服務，逐漸為此一領域中更大的行動奠定了基礎。

從 2015 年開始，蘋果開始讓人們每月而不是一次性的為 iPhone 付費，並提供保修和升級。iPhone 升級計劃捆綁了 AppleCare 保修和最新的硬體。在付費 12 個月後，用戶可以升級到最新的 iPhone。近年來，蘋果也大力宣傳舊機換新機，從蘋果購買新 iPhone 的客戶可以將舊手機賣回給蘋果，除了環保之外，蘋果也藉由這樣的方式增加新機的汰換率，事實上也已經與硬體訂閱有相似之處。

蘋果財務長 Luca Maestri 表示：「舊機換新機的計劃繼續取得了可喜的成績，是一年前 iPhone 交易量的五倍以上。」

庫克表示：「我們意識到，有很多用戶想要這樣的定期付款，並希望以某種標準的方式接收新產品，我們致力於使這一操作比實際操作更容易。」