香港宣布跟進Fed降息一碼 基準利率下移至2%

繼聯準會 (Fed) 於台北時間週四 (31 日) 清晨宣布降息之後，週四 (31 日) 早晨香港金管局亦宣布跟進降息一碼，將基準利率下調至 2.00%，與 Fed 相同年內已累計降息三碼。

由於香港實施聯繫匯率制度與美元掛鉤，故當 Fed 宣布降息時，香港容易跟進被動式降息，以保持與美元維持一定的利差水準。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在本次利率會議後的記者會表示，目前美國經濟仍表現強勁，而 Fed 再次降息是屬於貨幣政策的「中期調整」，並不意味著降息循環來臨，但鮑爾承認，Fed 之所以做出貨幣政策調整，主要是因為美國經濟正受到從海外而來的經濟放緩、美國景氣放緩、英國脫歐等不利因子威脅。

值得注意的是，Fed 在本次利率聲明中暗示，短期內要再次降息的可能性，已不太高。

市場經濟學家認為，在 Fed 宣布降息一碼，且暗示需要時間等待貨幣政策傳導至實體經濟之後，Fed 下一次最可能再度出手降息的時間點，可能要等到 2020 年。

據 CME 利率觀測工具 FedWatch 最新數據亦顯示，當前華爾街預期 Fed 再次於 12 月出手降息之機率僅為 19.9%，下一次降息的可能時間是落在 2020 年。