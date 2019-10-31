聯發科5G晶片出貨外資按讚 毛利率將逾5成 目標價上看530元

聯發科 (2454-TW) 昨 (30) 日召開法說，對 5G 看法轉樂觀，外資最新報告指出，聯發科 5G 晶片毛利率、市占率與出貨量表現可期，毛利率更可望逾 5 成，另外 4G 晶片、TWS(真無線藍牙耳機)、與 5G 其他應用等，都將成中長期動能，維持買進評等，目標價最高上看 530 元。

聯發科在法說會上重申， 5G 晶片毛利率將優於公司整體 42%，外資認為，聯發科正向原因有二，包括 5G 晶片需求優預期與競爭壓力減少，外資預估，初期毛利率可達 50% 或更高。

聯發科預期，5G 晶片因增加高階產品，市占率可望與 4G 相似或更高，外資則認為，聯發科 4G 晶片目前在中國市占率約 40%，隨著對 5G 看法樂觀，初期市占率將超越先前預估的 30%，以先前法說估的明年中國 5G 手機約達 1 億支推算，聯發科明年 5G 晶片出貨量，將逾 3000 萬套。

聯發科也看好 5G 數據晶片 M70 可應用在非手機領域，預計 2020 年前將獲美國、歐盟通訊資格認證，將可布局終端設備與資料中心等應用，此外，近期將發表 TWS 藍牙晶片，也將成中長期成長動能，相比之下，外資認為，聯發科的大動作，恐不利瑞昱 (2379-TW)。

外資也認為，聯發科第 2 顆 5G 晶片將在明年第 2 季量產，可望打進華為中階機種，加上 5G 晶片三大優勢，且其他事業體穩健發展，明年獲利可望優於今年，估每股純益將達 19.57 元，可望創近 5 年新高，維持買進評等，目標價上看 530 元。