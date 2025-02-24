聯發科攜兩夥伴 完成全球首次5G-Advanced NR-NTN 實網連線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-24 17:35
聯發科 (2454-TW) 今 (24) 日與 Eutelsat 集團、空中巴士航太公司共同宣布，在 Eutelsat OneWeb 低軌衛星 (LEO) 上成功進行 5G 非地面網路 (NTN) 技術測試，創造出全球衛星業者升級至 5G-Advanced NTN 技術的商業機會，引領衛星與地面網路融合的技術趨勢，並為未來 6G NTN 通訊技術研發奠定關鍵的基石。
聯發科指出，此次測試以 3GPP Release 17 規範為基礎，使用空巴製造的 Eutelsat OneWeb 低軌衛星、聯發科 NR-NTN 測試晶片、工研院 NR-NTN 測試基地台 (gNB)、Sharp Ku 頻段陣列天線，並在羅德史瓦茲測試儀器支援下共同完成。
聯發科說，隨著整個通訊產業整合共用和接受的 5G 標準，所有相容的衛星將無縫銜接至地面網路，實現真正無處不在的大規模連接，為智慧型手機、汽車產業與物聯網開闢新市場。
聯發科無線系統與 ASIC 工程負責人 Mingxi Fan 表示，作為地面和非地面連接領域的全球領導者，公司繼續履行使命，通過採用創新技術來連接周遭世界，即使在網络覆蓋很少或沒有覆蓋的地區也是如此，有助改善人類生活，並透過與低軌衛星建立實際連接，距離下世代 3GPP 的 NR-NTN 衛星寬頻連接用於商業用途更進一步。
聯發科補充，此次成功連線使用軌道上商業運轉 630 顆低軌衛星的一部分，首次證明 5G-Advanced NR-NTN 通訊技術部署在商用低軌衛星的可行性，創造出全球衛星業者升級至 5G-Advanced NTN 技術的商業機會。
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