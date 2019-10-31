郭台銘發文暗示回鍋鴻海？ 幕僚：外界過度解讀

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘臉書貼文引發市場關主是否將重返鴻海，對此，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤認為，郭台銘只是想表達最近在籌備大健康產業政策，像是回到以前工作場域一樣熟悉的心境，「是外界過度解讀」。

郭台銘昨 (31) 日晚間在臉書上貼文指出，最近注意力重新回到熟悉的工作場域，並持續關注中美貿易戰、日韓貿易摩擦與英國退出歐盟的進度，以及台灣的產業與經貿發展，更強調「努力工作才能變聰明」，也引發外界聯想，郭台銘是否暗示將重返鴻海。

不過，劉宥彤今日受訪時指出，郭台銘最近這段期間，都在著墨在大健康產業，目前已經規劃出八大方向，未來也會做成白皮書，而針對臉書描述，可能是抒發最近籌備的工作情形，像是回到以前工作場域一樣的熟悉感。

劉宥彤強調，郭台銘覺得選舉時，大家都花很多時間在負面攻擊上面，但對福國利民的政策少有著墨，郭台銘對做這些政策是很開心的。

劉宥彤今日也上午與另一幕僚蔡沁瑜，前往刑事局，針對網路上的人身攻擊報案，劉宥彤強調，從初選到現在，郭辦一向的態度就是希望以和為貴，希望支持者可以維持理性的態度，但在退選後，謾罵並沒有因此減少，反而變本加厲，危害到個人甚至是家人的安全，因此決定交給法院處理。