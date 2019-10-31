大江短期能見度保守 國外佈局仍獲外資看好 目標價上調至288元

大江生醫 (8436-TW) 第 3 季營運遇逆風，稅後純益季減逾 4 成，每股純益 3.04 元，外資出具最新報告指出，大江訂單能見度保守，客戶仍處於去庫存的階段，不過，大江陸續接獲美國客戶訂單、產能稼動率可望提升，看好營收仍有成長空間，上調目標價上調至 288 元。

展望後市，外資認為，大江目前中國廠產能稼動率不到 50%，相比台灣稼動率達 75%，隨著布局自動化產線及分散市場風險，還有美國客戶訂單加持，稼動率與營收都可望提升，上調目標價從 275 元上調至 288 元。

外資表示，大江管理層對訂單能見度態度保守，主因客戶持續去化庫存，但明年營收仍可優於今年，年增率將達 3 成。

不過外資認為，中國法規環境仍不完整，且市場對中國發展期待過高，預期大江第 4 季至 2020 年獲利仍將有走緩的壓力，下調每股純益預估，今年預估值從 17.8 元下調至 16.9 元、2020 年也調降到 19.2 元。

大江第 3 季營收 20.7 億元，季減 19.8%，年減 14.1%；稅後純益 3.6 億元，季減 42.3%，年減 37%；每股純益 3.04 元；累積前 3 季營收 72.36 億元，年增 36.4%；稅後純益 16.08 億元，年增 41.8%；每股純益 13.6 元。

大江則表示，接下來將拓展全球市場、保健美膚兩大方向，並提升市占率，預期第 4 季營運會漸入佳境。