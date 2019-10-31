〈蘋果財報優〉蘋果Q4營收獲利均優於預期！歸功服務、穿戴設備

蘋果 (AAPL-US) 週三 (30 日) 公布 2019 會計年度第四季 (截至 9 月止) 財報優於分析師預期，大功臣是表現強勁的服務部門與成長快速的穿戴式設備部門，而雖然 iPhone 業務表現年減 9%，但蘋果示意今年假期購物活動盛大，看好年底的購物潮來臨。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 表示，「我們非常樂觀看待假期購物季所做的準備。」

週三 (30 日) 蘋果下跌 0.01% 以每股 243.26 美元作收，而在盤後財報公布後，蘋果盤後股價勁揚 1.85% 至每股 247.78 美元。

財報關鍵數據 vs 分析師估計

營收報 640 億美元，高於市場預期的 629.9 億美元

稀釋後 EPS 報每股 3.03 美元，高於市場預期的 2.84 美元

毛利率報 38%，符合市場預期範圍 37.5% 至 38.5%。

各終端產品表現

蘋果第四財季產品營收報 515 億美元，略較去年同期 523 億美元下降，但服務營收上升。

iPhone 營收：年減 9% 至 333.6 億美元 vs. 324.2 億美元

穿戴式設備營收：年增 54% 至 65.2 億美元

Mac 營收：年減 4.8% 至 69.9 億美元

iPad 營收：年增 16.9% 至 46.6 億美元

服務營收：年增 18% 至 125.1 億美元 vs. $121.5 億美元

展望 2020 會計年度 Q1 財測：

營收財測估落在 855-895 億美元之間，市場預期則為 869.2 億美元。

毛利率估落在 37.5% 至 38.5% 之間。

投資者一直密切關注蘋果對假期購物季的財測，而蘋果給出的範圍大致符合分析師預期，且蘋果示意今年假期購物季表現優於去年，因為去年蘋果在中國的 iPhone 銷售表現大幅下滑。

市場分析師表示，這也表明，今年蘋果有機會打破 2017 年 12 月底公布的 883 億美元季度營收紀錄。

iPhone 營收遜於預期，但其他部門表現均提振

iPhone 營收年減 9%，但庫克稱這比前幾季的表現「有重大改善」，因為先前 iPhone 營收降幅多達 15%。

蘋果服務部門包括 AppleCare 保修和 iCloud 等訂閱服務。蘋果稱其訂閱業務 (包含訂閱 app) 年成長 40%，且目前蘋果平台上付費訂閱人數已達 4.5 億人。

庫克表示，「除了 iPhone 之外的業務，我們年成長 17%，在此之下，穿戴式部門成長超過 50%， Apple Watch 和 AirPods 推動的強勁動力仍持續加速。」

穿戴式設備 (含熱門的 AirPods 耳機) 是蘋果成長最快速的部門，蘋果近日又推出更貴的耳機版本 AirPods Pro，準備衝刺假期購物的銷售額。

地區銷售狀況

庫克表示，蘋果的穿戴式業務在全球所有市場均成長，而蘋果大部分營收仍來自美國，而歐洲、日本和大中華地區的營收則略較去年同期下滑。

大中華：年減 2.4% 至營收 111.3 億美元。

美國：年增 6.6% 至 293.2 億美元。

蘋果全球營收

由於蘋果持續積極執行庫藏股計畫，持有的現金總額較上季減少 2.2% 至 2059 億美元。蘋果表示，第四季支付 180 億美元執行庫藏股 8600 萬股，以及 35 億美元撥付股利。

蘋果也宣布，消費者將可用 Apple Card 信用卡無息貸款，添購新 iPhone。