聯準會降息箭在弦上 瑞銀預期美股漲勢有限

美國聯準會明 (31) 日凌晨即將公布利率決策結果，市場普遍預期聯準會降息幾乎箭在弦上，瑞銀認為，即便聯準會降息，美股進一步上漲空間也相當有限。

美股近期受美中貿易戰局勢和緩激勵持續創高，S&P500 28 日收盤創歷史新高，聯準會利率決策即將出爐，市場態度轉趨觀望，美股三大指數同步收黑，分別下跌 0.1% 到 0.6%。

瑞銀表示，儘管美國企業前三季獲利可能已出現拐點，企業對第 4 季展望也轉向正面，預期標指企業全年獲利增長僅 0.7%，明年預估溫和成長 5.5%，標指預期市盈率 17 倍，小幅高於 5 年均值 16.5 倍，美股進一步上漲的空間有限。



瑞銀表示，撇開能源、材料及科技類股，美股標指企業獲利表現不差，中位數增長達到 4%，75% 企業的實際盈利增長平均高於預期約 3%，60% 企業的實際收入符合預期。

瑞銀表示，市場預期全球、美國企業獲利明年增加 10%，但預期日本企業明年每股盈餘增加 6%，但瑞銀預期只有 1%。



瑞銀表示，對股市後市看法保守，但相對歐元區股票，相對看好美股、日股票，至於新興市場，則相對看好美元債券優於股票。

另外，英國脫歐部分，瑞銀認為，英國硬脫歐僵局出現進展，英鎊持穩於 1.2864 美元，隨著無協議脫歐風險下降對英鎊的看法已由原來的戰術性看好，調整為策略性長期看好，預估匯率在年底前於 1.26 至 1.32 美元區間震盪。

瑞銀指出，如果英國成功脫歐英鎊將進一步升至 1.35 美元，但英國長期貿易及經濟表現終究影響英鎊走勢；但英國如果無協議脫歐，不排除英鎊跌至 1.12 美元。