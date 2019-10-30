〈財報〉通用電氣Q3營收、獲利超預期 上調全年現金流展望

通用電氣 (GE-US) 週三 (30 日) 公布 2019 年第三季財報，儘管營收較去年持平，營收、獲利皆優於市場預期，帶動股價盤前漲逾 4%。

通用電氣盤前股價 (圖：Investing.com)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收為 233.6 億美元，高於 Refinitiv 調查的分析師預期 229.3 億美元

基於 non GAAP 財報關鍵數據：

經調整後每股純益 (EPS) 為 15 美分，Refinitiv 調查的分析師平均預期為 11 美分

工業部門有機營收為 215.1 億美元，高於去年同期的 200.8 億美元

工業自由現金流 (FCF) 為 6.5 億美元

(圖：通用電氣)

部門營收：

電力業務營收為 39.26 億美元，年減 14%

再生能源業務營收為 44.25 億美元，年增 13%

航空業務營收為 81.09 億美元，年增 8%

醫療健康業務營收為 49.23 億美元，年增 5％

公司展望：

作為航太產業長期供應商以及商用飛機主要買家，通用電氣先前警告，波音停飛恐導致今年現金流減少 14 億美元，波音 737 MAX 主要採用通用電氣與法國賽峰集團合作生產的 LEAP 發動機，若波音持續停飛，將導致該公司削減發動機產能，且無法獲得全額款項。

即使受波音 737 Max 停飛因素與關稅衝擊，通用電氣仍將全年工業自由現金流預期上調至 20 億美元。該公司表示，預計全年工業自由現金流將在 0 至 20 億美元之間，先前預計介於 - 10 億美元至 10 億美元區間。