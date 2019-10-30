美股早盤 - 市場靜待今夜Fed決議+蘋果財報 四大指數早盤平淡

週三 (30 日) 市場靜待聯準會 (Fed) 利率決議與蘋果財報，美股四大股市早盤表現平淡。

貿易戰消息方面：

週三 (30 日) 智利宣布受到當地暴力抗議活動干擾，取消主辦 11 月將舉行的亞太經合會 (APEC) 高峰會。

智利總統 Sebastian Pinera 表示，由於智利目前正出現大規模的示威抗議，且演變成暴力、縱火、搶劫事件，故 Sebastian Pinera 宣布取消主辦本屆的 APEC 領導人高峰會，智利政府並宣布該國進入緊急狀態。

而美國總統川普 (Donald Trump) 與中國國家主席習近平，原可望於 11 月在智利召開的 APEC 峰會上舉辦「川習會」，並可望簽署第一階段的貿易協議，但目前智利宣布取消主辦 APEC 峰會之後，目前白宮宣布下一個「川習會」的可能地點與時間。

美國「小非農」略優於預期：

美國週三 (30 日) 公布「小非農」10 月 ADP 就業數據，就業人數增長 12.5 萬人，高於市場預期的 12 萬人，另外，美國商務部同時發布第三季 GDP 增長情形，強勁的消費者支出推動美國經濟增長超預期，暫時緩解投資人對疲軟的商業支出和出口數據惡化致經濟放緩的擔憂。

美國 GDP 超預期、但比上季放緩：

美國商務部週三 (30 日) 亦公布數據，第三季 GDP 年增率達 1.9%，超過此前預期的 1.6%，不過受到貿易戰影響，在商業投資下滑衝擊之下，第三季 GDP 較上季放緩。

不過，第三季消費支出增速達到 2.9%，優於分析師預期的 2.6%，成為推動美國本季 GDP 增長的主要因素。

在小非農和 GDP 數據接連公布後，市場預計 Fed 官員將三度降息支持經濟擴張。另外，官方的非農就業報告將於本週五 (1 日) 發布，經濟學家預計，在經濟增長放緩趨勢下，對於該報告的預期依舊不樂觀。

Fed 將可望於今夜降息一碼：

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 美國經濟學家 Andrew Hunter 表示，儘管我們認為衰退終將能避免，但最新的商業調查以及經濟增長數據結果，最終仍會促使 Fed 將利率下調 25 個基點。

市場目前正在等待 Fed 公布 10 月利率政策會議結果，Fed 將在 31 日台灣時間凌晨 2 點公布利率政策，市場預計 Fed 將會實行今年的第三次降息，降息幅度為一碼。

圖：CME Group

關於未來利率趨勢，根據 CME Group 的 FedWatch 利率觀察工具預測，市場預計 Fed 在 12 月再次降息的機率為 23%，較本月稍早的 70% 預估機率大幅下滑。

截至台北時間週三 (30 日)22 時許：

道瓊指數上漲 7.14 點或 0.03%，暫報 27078.56 點

那斯達克下跌 16.21 點或 -0.20%，暫報 8260.64 點

標普 500 下跌漲 2.68 點或 -0.09%，暫報 3034.21 點

費半下跌 4.56 點或 -0.27%，暫報 1657.9 點

台積電 ADR 上漲 0.51% 至每股 51.735 美元

十年期美債殖利率下跌 1.36% 至殖利率 1.81%

紐約輕原油下跌 0.68% 至每桶 55.16 美元

布蘭特原油下跌 0.15% 至每桶 61.5 美元

黃金上漲 0.35% 至每盎司 1492.63 美元

美元指數上漲 0.02% 至 97.71 點

(圖：Investing.com)

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 ADP 新增就業人數為 12.5 萬人，預估 13.2 萬人，初值 13.5 萬人

美國 Q3 實質 GDP 季增年率 1.9%，預估 1.6%，初值 2%

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US)

蘋果將於週三 (30 日) 美股盤後公布財報，市場正緊盯四大重點，包括：iPhone 11 系列機款銷量、新機平均銷售價格 (ASP)、大中華市場營收成長、是否發布 5G 手機策略佈局。

週三 (30 日)《日經》率先報導指出，蘋果 2020 年將發售的 3 款旗艦機種，將全都搭載 5G 技術，同時蘋果還設定了相當大膽的銷售目標，計畫 2020 年出貨至少 8000 萬支 5G iPhone。

通用電氣 (GE-US)

經調整後每股純益 (EPS) 為 15 美分，Refinitiv 調查的分析師平均預期為 11 美分

工業部門有機營收為 215.1 億美元，高於去年同期的 200.8 億美元

工業自由現金流 (FCF) 為 6.5 億美元

華爾街分析：

Abbot Downing Investment Advisors 副投資長 Carol Schleif 表示，「我不認為需要擔心 Fed 鷹派降息，但相較於先前幾次降息，我們反而必須注意 Fed 的降息空間，正在漸漸變窄。」