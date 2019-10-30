貿易戰影響 美第三季GDP修正值放緩至1.9%

美國商務部在週三 (30 日) 公佈了第三季實質 GDP 季增年率修正值為 1.9%，優於預期的 1.6%，但低於此前公布的初值 2.0%。報導指出，由於商業投資下滑，本季 GDP 較第二季有所放緩。

美國第三季 GDP 季增年率修正值為 1.9%(圖片：actionforex)

全球經濟持續放緩，儘管美國第三季 GDP 跌破 2%，但仍優於分析師預期，反映美國消費仍持續成長。美國商務部表示，第三季 GDP 優於預期主要是來自消費者支出持續成長以及政府支出增加的結果。個人消費支出 (衡量美國家庭支出的標準) 以每年 2.9% 的速度增長，而政府支出則以 2% 的速度增長。

然而，在截至 9 月 30 日的第三季中，美國國內民間總投資成長持續下滑報 -1.5%，但優於第二季的 -6.3，美國商務部指出，經濟成長下滑主要是由於貿易不確定性和對製造業放緩的擔憂削弱了美國的民間企業投資。

川普政府的激進貿易策略，尤其是中美之間來回的關稅戰，拖累了商業信心，不少企業高管在調查報告或財報中均表示了擔憂。

美國製造商協會 (National Association of Manufacturers) 經濟學家 Michael Shapiro 表示：「對於製造商而言，最大的挑戰仍然是尋找高技術的勞動人才和貿易不確定性，這使得僱傭和擴大業務運營變得困難。」

美國消費佔整體經濟活動的三分之二以上，在第三季度繼續顯示出韌性，成為 GDP 報告中的少數亮點之一，然而，相對第二季的 4.6%，2.9% 的數據確實標誌著成長速度有所放緩。對全球經濟衰退的擔憂拖累了美國經濟，加上製造業的減速，似乎打擊了近期零售銷售，這表明美國家庭可能會開始節制消費。

美國商務部本月初表示，由於美國家庭削減了建築材料、線上購買、以及汽車的購買，9 月份零售業銷售額下跌了 0.3%，這是自 2 月以來的首次下降。