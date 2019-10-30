美國十月份「小非農」ADP報12.5萬人 略優於預期

美國在週三 (30 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業前瞻報告。根據數據顯示，美國十月份 ADP 新增就業人數為 12.5 萬人，略優於市場預期的 12 萬人。此外，報告中也表示九月份的數據從原先的從 13.5 萬人修正至 93000 人。

以各產業的就業情況來看，其中十月份建築業新增就業人數為 -4000 人、製造業新增就業人數為 -4000 萬人、資源採礦業新增 -4000 人，合計共為 -13000 萬人。

ADP 報告之各產業就業狀況 (圖片：ADP)

ADP 研究院副總裁兼聯合負責人 Ahu Yildirmaz 表示：「雖然就業成長持續放緩，但勞動力市場的某些領域仍然保持強勁。商品生產部門表現疲軟，但是醫療保健產業和中型公司取得了可觀的收益。」

穆迪分析公司 (Moody's Analytics) 的首席經濟學家 Mark Zandi 表示，10 月份的數字沒有考慮到通用汽車工人的罷工，如果加上去將可能導致另外的 6 萬個工作流失。

Mark Zandi 說道：「很明顯，就業增長仍在繼續放緩。至關重要的是，招聘人數應保持在每月 10 萬人以上，並與人口增長相匹配，若低於該水平，將對經濟來說是一個令人不安的跡象。」

此外，Zandi 也說道：「在過去一年中，工作增長速度有所放緩。製造商和小公司的工作放緩最為明顯。如果人才招聘進一步減弱，失業率將會開始上升。」Zandi 也表示，儘管失業率目前保持在 3.5% 的健康水平，但過去一年來的增長似乎有所放緩，原因是由於中美之間的貿易戰，企業雇主變得更加謹慎。

美國經濟持續放緩，經濟學家預測，美國與中國之間的貿易戰破壞了全球經濟的發展，美國地區的就業機會增長將持續失去動能。

美元對數據的反應相對平淡，美元指數最後下跌 0.04%，至 97.65。