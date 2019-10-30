〈聯發科法說〉手機晶片出貨支撐 Q4估減0-8% 毛利率高標上看43.5%

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (30) 日召開線上法說，展望第 3 季，執行長蔡力行表示，由於全球經濟仍有不確定性，不過 4G 手機晶片持續放量，加上 5G SOC 晶片出貨，手機事業可望淡季不淡，彌補消費性產品淡季下滑壓力，估營收約達 618-672 億元，季減 0-8%，毛利率估達 40.5-43.5%，高標可望持續成長。

蔡力行表示，聯發科 5G 晶片布局在同業位處領先群，首款 SOC 晶片將在本季開始出貨，預計將搭載在 2020 年首季推出的手機產品中，另外聯發科也將推出第二顆 5G SOC 晶片，預計明年第 2 季量產。

蔡力行也說，對於 5G 手機的展望與看法，較三個月前樂觀許多，上季預估明年 5G 手機數量約 1.4 億支，中國將有 1 億支，現在看預估量將較目前預估的情況更好，且聯發科的市占率，也不會低於 4G。

不過，蔡力行並未對明年全球 5G 數量提出更新後的預估量，強調明年法說時才會有明確看法，但多次重申，對明年 5G 市場，聯發科的定位布局，都很有信心。至於毛利率，蔡力行預估，產品競爭力很好，因此預期將具備競爭力。

至於 4G 手機晶片，蔡力行強調，高階手機確實有些會轉換到 5G 領域，但除中國以外，4G 手機市場規模持續成長，也是聯發科主力布局的部分，他認為，5G 明年會取代一部分高階 4G 手機市場，但同時聯發科也積極布局 4G 既有的市佔率，兩者會平行進行，期盼可以維持住原本的水準，並持續往上拉升，同時 4G 與 5G 的毛利率，也都會維持住。

蔡力行強調，第 4 季匯率假設是 1 美元兌換新台幣 30.6 元，預估營收可達 618-672 億元，季減 0-8%，毛利率估 40.5-43.5%