鴻海FII Q3純益季增逾8成 前3季每股純益人民幣0.52元

鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII) 今 (30) 日公告第 3 季財報，進入旺季加上營業費用控管得宜下，工業富聯第 3 季本業獲利較上季倍增，稅後純益來到人民幣 47.07 億元，季增 80.8%、年增 9.2%，每股純益人民幣 0.24 元；前 3 季稅後純益人民幣 101.85 億元，年增 4.4%、每股純益人民幣 0.52 元。

工業富聯第 3 季營收人民幣 1093.88 億元，年減 12.4%、營業利益 54.13 億元，季增 116%、年增 4.3%；營益率 4.95%，季增 2.77 個百分點、年增 0.79 個百分點，稅後純益人民幣 47.07 億元，季增 80.8%、年增 9.2%，每股純益人民幣 0.24 元。

工業富聯前 3 季營收人民幣 2798.96 億元，年減 1.4%、營益率 4.04%，年減 0.11 個百分點、稅後純益人民幣 101.85 億元，年增 4.4%、每股純益人民幣 0.52 元。

工業富聯除了受惠進入旺季，推升營收表現外，加上推進內部工業互聯網改造，經營效率提升，銷售費用、管理費用雙雙下降，提振營益率表現。

此外，工業富聯第 3 季存貨來到人民幣 472.65 億元，公司表示，主要是為第 4 季旺季銷售備貨增加所致。

外資法人先前預估，鴻海持有工業富聯約 84% 的持股，工業富聯第 2 季貢獻鴻海約 7 成獲利，而隨著工業富聯第 3 季獲利報喜，身為母公司的鴻海也可望受惠。