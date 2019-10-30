總論篇 萬點存股必賺心法

這幾檔個股 現在正好入手

2017 年之前，指數萬點以上彷彿是台股大盤的天花板，

每次指數登上萬點都維持不久，且隨後往往大幅回檔，

甚至大崩盤，因此有人說，「萬點魔咒」是台股投資人的夢魘。

2017 年 6 月以來，台股大盤連續守穩在萬點以上的天數遠遠超過歷史紀錄，

但遲遲未能突破 11,000 點，因此有人說，「台股不怕一萬，只怕萬一」。

不過，最近中美貿易戰趨緩，加上美國聯準會（Fed）降息，

外資回頭買超台股，大盤終於在 2019 年 10 月中向上突破 11,000 點。

本刊也大膽預告，不論這次台股站上萬點的天數是多少，

1990 年的歷史高點 12,682 遲早會突破。

真的嗎？為什麼？現在還能買股嗎？還有哪些好股可以買？

撰文：龔招健 攝影：張家禎

從今（2019）年 2 月到 10 月 15 日，台股大盤連續站上萬點已將近 160 個交易日，僅次於 2017 年 6 月到去年（2018）10 月初的 320 天，這中間有將近 4 個月（去年 10 月至今年 1 月）因中美貿易戰衝擊，大盤跌破萬點，指數最低來到 9,319，否則大盤連續站上萬點至今更將近 500 天。

在 2017 年之前，台股大盤也曾 5 次登上萬點，分別是 1989 年 6 月、1990 年 1 月、1997 年 7 月、2000 年 2 月、2015 年 4 月，但指數連續維持在萬點以上最多僅 65 天，最短則只有 2 天，隨後大盤往往重挫，甚至是大崩盤。

一直到今天，許多投資人對於台股過去幾次登上萬點後不久即「崩盤」的陰影仍揮之不去，加上大盤近 2 年在萬點上下盤整已久，卻遲遲未突破 1990 年初創下的 12,682 歷史高點，不免讓人擔心「盤久必跌」。

大盤底部越墊越高

突破新高指日可待

投資台股超過 20 年、曾代操政府四大基金的財子學堂創辦人林成蔭指出，長期而言，隨著台股上市公司家數及整體獲利增加，大盤指數突破歷史新高是必然的，只是時間的問題，即便有各種重大利空來襲（例如 1996 年台海飛彈危機、2003 年 SARS 疫情），都改變不了台股「底部越墊越高」的長期趨勢，而大盤股價淨值比若跌到 1 倍（即 6,500 點）即可抄底。

許多投資人只注意到台股大盤遲遲未突破 12,682 歷史高點，卻忽略了光是近 10 年，台股大盤每年因配息而蒸發（扣除）的指數約有 3、4 百點，10 年下來等於指數蒸發了 3、4 千點，如果把這些蒸發掉的指數全部加回去（即證交所編制的「發行量加權股價報酬指數」），截至今年 10 月 15 日，該指數已來到創紀錄的 20,599.41 點，表現其實很不錯。

如果跟 2017 年之前台股 5 次登上萬點相比，最近 2 次台股登上萬點的平均本益比、股價淨值比、融資水位都處於較低水準，股息殖利率則較高。換句話說，最近 2 次的台股萬點行情相對有基本面支撐，因此指數維持在萬點以上的時間大幅超越過往紀錄。

台股整體評價合理

持續作多但要避險

林成蔭指出，截至今年 9 月收盤，台股大盤本益比為 17.32 倍，股息殖利率為 4.24%，股價淨值比是 1.66 倍，「不算貴，但也不便宜」，投資人宜採取「多頭但避險」的策略，也就是持續作多，但也買些美元、黃金、REITs、債券等避險工具，畢竟在目前利率走低、資金寬鬆的環境下，「不投資」也是一種風險。

林成蔭分析認為，台股大盤雖已來到高檔，但除非景氣真正反轉，否則回檔不會太深，股價淨值比約 1.5 倍（即 9,750 點）就相對有支撐，拉回修正時可分批低接績優產業或次產業龍頭股，例如台積電（2330）、寶成（9904）、豐泰（9910）、鈺齊 - KY（9802）。此外，受惠於台商回流的營建資產股，不受景氣循環影響的生技醫療族群，亦可長線追蹤。

來源：《Money 錢》 2019 年 11 月

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