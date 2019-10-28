〈書摘〉飆股不求人 重視「基本面價值投資」。

以下內容摘錄自【飆股不求人－巴菲特價值投資術】

在股票市場裡，你是少數賺錢的「贏家」？還是被市場修理的「輸家」？其實重要關鍵只有一個，就是『選股』。

如果投資人自己把買股票抱持著短線賭徒心態，就會很在乎每天、每時、每秒股價的一點點小波動。所以市場上大多散戶，非常難長期持有一檔成長型、價值股、甚至存股。

我們經常聽到許多的散戶投資人買股票，竟然是憑感覺或是親朋好友及媒體網路報「明牌」，到底是買到是「黃金」或「地雷」，根本都傻傻分不分清楚！

基本面價值投資的重要性，在於提升穩定的投資報酬率，創造每年穩健的財富成長，而巴菲特的投資理念就是尋找尚未被市場發現的未來潛力股，並從產業價值、產品特性與市場需求，找出市場「萬中選一」的公司，來做波段或長期投資的複利報酬。

資金投入資本市場必須尋求穩健的投資報酬效益，才能大幅降低自己的投資風險，不論是從觀察公司價值或是產業需求的選股，最重要就是要先了解公司財務狀況。

本書從財務報表觀點出發，透過財務上的營運數據分析，並配合過去產業發展與需求的經驗來解讀投資成長股的魅力與定義，並也從中瞭解價值型個股的模型過程。

如何能兼具穩定投資與創造財富價值，這將是基本面與價值投資為出發的投資人，必須要重視的課題！

財富自由 5 部曲

首部曲：開啟股市敲門磚

出生一般小康家庭，由於家人有接觸股票，但長期「小賺大賠」，2007 金融風暴，當時家人投資大型龍頭股，「好公司遇上倒楣事」慘賠百萬，這成為他走入股市的敲門磚，開啟了他的股海人生，因此從小對股票並不陌生。

二部曲 ：千里馬遇上伯樂

進入大學是他的轉捩點，22 歲遇上重視產業與財報的恩師黃錦川教授，宛如「千里馬遇到伯樂」，讓他正式走入基本面領域，成為巴菲特「價值投資」的追隨者。

三部曲 ：完成日本畢業旅行夢想

在校園與同學們成立「投資讀書會」，每個月固定聚會，分享與練習基本面投資過程與心得，「有福同分享、有錢一起賺」，最後大家都從股海賺到錢，並且完成日本畢業旅行的夢想。

四部曲 ：25 歲買人生第一間房

為了讓家人擁有更好的生活空間與居住環境，24 歲他抓準產業成長股儒鴻，進行價值型的基本面投資，波段累計賺進千萬，不但徹底改變家裡的經濟環境，並且打破年輕人買不起房子的魔咒，25 歲買下人生第一間房子，一圓自己「購屋夢」，更完成家中公寓換成電梯大樓的夢想。

五部曲 ：落實基本面核心－生活與價值投資

為了能夠更了解產業與發掘具潛力的公司，畢業踏出校園後，他便積極投入參與台灣各大產業論壇，以及上市、上櫃公司法說與公司拜訪，因為他相信唯有親自走訪，才能看到公司的價值與認同。

【書籍介紹】

書名：飆股不求人－巴菲特價值投資術

出版社：富田出版

出版日期：2018 年 2 月

【作者介紹】

陳飛龍

學歷：銘傳大學資訊管理研究所

經歷：輕賺投資學院專職講師

身為巴菲特信徒的他，從生活中找機會，落實基本面的核心－價值型投資與生活投資，複製波段成功投資模式，儒鴻、詩肯、寶雅、同致等「漲倍股」一檔接一檔，並寫出市場第一篇利勤的研究報告。

目前擔任輕鬆學院專任講師，主要專長為公司經營分析與營運拆解，透過產業研究尋找成長型產業公司與價值成長公司，藉由每月的持續追蹤，清楚掌握公司動態與成長，宛如「台股導師」，讓投資人能夠立於不敗，成為股海贏家。

【購書連結】

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