〈財報〉中國封測廠長電Q3營運有起色 虧損縮小

中國封測大廠長電科技今 (30) 公布財報，前三季營收與純益均較上半年有所改善，分別季增 52% 與 136%，擺脫第二季大幅虧損的困境，其股價開盤一度大漲約 4%。不過截至上午 11:16 止，股價回檔至平盤之下，暫報人民幣 18.41 元，跌幅 1.8%。

資料來源: 東方財富網, 長電科技股價日線走勢

第三季財報重點:

前三季營收人民幣 161.96 億元，年減 10%

前三季純益人民幣 - 1.82 億元，去年同期純益 1747 萬人民幣。

前三季 EPS 人民幣 - 0.11 元，去年同期 EPS 人民幣 0.011 元。

法人觀點

分析師指出中國國家半導體發展基金與中芯子公司芯電半導體進駐長電主導營運發展，將慢慢呈現出中國政府整合半導體產業的成果。這對正在加速發展的中國半導體產業屬於利多，一來資金與訂單來源穩定，另一個則是可以發揮綜效。

目前長電科技 IC 封測基地二期廠房正在加速施工中，預估 11 月底可建成。在順利投產後，年產能可達 100 億顆高密度混合 IC。

興業證券指出第三季半導體產業在新機出貨及全球 5G 晶片出貨的推升下，景氣有所回升，加上長電針對中國重點客戶提早佈局 5G 產品，帶動第三季營運有所回溫。

此外，長電在合併星科金朋後直接取得 SiP 封裝技術，而 5G 射頻未來將走向高度整合路線，因此 SiP 封裝業務有機會出現一波高成長。

