山東鋼企10億債務違約 投資人急拋債券 擔憂違約連環爆

旗下業務包括製鋼的山東西王集團，上週發生 10 億人民幣債務到期違約事件，由於山東省企業有彼此交又擔保的慣例，投資人擔心西王集團的單一事件可能演變成地區性的違約潮，紛紛急於拋售山東省其他企業債券。

因為同樣位於山東省鄒平市，在西王集團違約發生後，中國宏橋集團 (1378-HK) 的 2023 年到期美元債券和山東三星集團 2021 年到期美元債券，這兩天也都跌到谷底。雖然宏橋集團聲明，不會對西王集團施以援手，但其債券價格還是在低點徘徊。

宏橋集團債券慘遭市場拋售、價格崩盤 圖片：Bloomberg

《彭博社》報導，香港中銀國際執行董事吳瓊指出，西王的違約事件讓投資人對山東其他私人企業感到憂慮，因為擔心這些企業位於同個縣市，可能在財務上也有所關聯。

信評機構 S&P Global Ratings 在上周指出，由於山東私人企業經常彼此交叉擔保，若是一家企業的流動性出了問題，很容易因為信用體系機制而讓問題散播出去，最後造成骨牌傾倒般的結果。

據中國宏橋集團旗下的山東宏橋新型材料有限公司於今年 7 月揭露的資料可以得知，至今年 3 月為止，該公司為其他企業提供 64 億人民幣的債務保證，占淨資產逾 11%。山東三星集團今年 3 月公布的資料顯示，至 2018 年 9 月為止，其外部債務擔保金額為 6.26 億人民幣，占淨資產的 7% 以上。

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