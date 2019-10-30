5年來最嚴重沙塵暴襲台 北中南3座火力發電廠擴大降載

5 年來最嚴重的沙塵暴今 (30) 日影響全台，台電表示，台中電廠、興達電廠及協和電廠已擴大降載，3 座電廠未運轉機組的裝置容量，均達全廠總裝置容量一半以上。台電強調，為協助改善空氣污染，9 月已實施環保停機新制，今日更進一步擴大降幅。

據環保署指出，今日來襲的沙塵暴為 5 年來相對嚴重的一波。台中電廠今天全廠 10 部機共停 5 部，總降載量 275 萬瓩；興達電廠 4 部機共停 2 部，再加上未停機機組降載運轉，降載量達 140 萬瓩；協和電廠全廠 4 部機中，2 部機受環保限制未運轉，另 2 部機也降載達 68 萬瓩。換算下來，3 座電廠未運轉機組裝置容量均達全廠總裝置容量一半以上。

台電強調，今年進入空污季以來，考量供電趨於穩定，因此，台電持續擴大降載，9 月中更推出環保停機新制，履行降載承諾，在能力範圍內盡全力而為。

台電指出，去年 9 月全台火力電廠總降載次數 28 次，減發 1.63 億度，今年 9 月總降載次數擴大至 99 次，減發 9.02 億度，為去年同期的 5.5 倍。

台中電廠方面，台電也指出，去年 9 月共降載 17 次，減發 1.18 億度，今年 9 月中火則降載 48 次，減發 6.38 億度，為去年的 5.4 倍。