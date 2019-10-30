〈雙11要來了〉網家擴大跨境布局 比比昂新服務登場 將開通歐洲代購

電商全年最大盛事雙 11 活動即將到來，網家 (8044-TW) 今年強打跨境電商牌，除了旗下露天市集首度攜手日本樂天、美國 eBay 衝刺雙 11 表現，今 (28) 日網家再宣布推 Bibian 比比昂跨境電商服務，連結日本 Amazon、Akachan、Loft 等網站，主打日本的食品特產、時尚流行、生活家電等 3 大類別，預計將引發新一波日本跨境直送的購物潮，下一步也將再開通歐洲代購服務。

網家說明，目前已於日本東京、美國紐約皆設有國際物流倉儲中心，而 Bibian 比比昂可提供多種跨境的真人代標代購服務，與一般電商平台操作無異，並導入網家自創的金物流及理賠制度，降低海外購買風險，透過國際空運，最快 4 天就能抵台。

網家執行長蔡凱文進一步指出，看好日貨一向受到台灣消費者喜愛，因此，這次雙 11 主打的 Bibian 比比昂跨境電商服務，主要集中在日本的食品特產、時尚流行、生活家電等 3 大類別。

網家今年雙 11 在跨境電商上下足功夫，蔡凱文表示，隨著全球網路交易的普及，比比昂提供日本及美國代買、日本 Yahoo 拍賣和美國 eBay 拍賣代標等，目前於日本東京、美國紐約、美國加州、新加坡皆有倉庫據點支援，未來預計開放歐洲代購服務，為台灣的跨境電商服務寫下新里程碑。