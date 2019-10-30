瑞銀：高點後美股熊市將至 別指望聯準會出手會有用

在標普 500 指數再創新高之後，美股週二 (29 日) 表現平淡，投資人將注意力轉向穩定的收益挹注及接下來聯準會政策會議。投資人如果堅信股市創高之後還有新高，那麼可能要謹慎以對。

瑞銀 (UBS) 策略師週二警告，獲利預期已成為美股目前面臨的一大威脅，迎接紀錄高點之後的發展可能是熊市降臨。

瑞銀集團首席策略師 Francois Trahan 在發給客戶的報告中說，在過去 50 年裡，每一次熊市都見證了標普 500 指數成分股公司獲利預期的實際下降。

(圖表取自 Market Watch)

他表示，標普 500 指數成分股的獲利預期，華爾街的共識已經由 2018 年 9 月的峰值 23% 的峰值，下降如今只僅 1%。用來預測未來活動的領先經濟指數 (Leading Economic Index) 也顯示，之後將有更多的疲軟表現。

(圖表取自 Market Watch)

Trahan 在報告中說，股市最脆弱的宏觀背景，將隨著領先經濟指標呈現出下降趨勢，不僅推升股市的本益比下滑，到最後更會讓預期獲利轉為負值。

他建議，投資人不要指望美國聯準會放水救市，因就目前而言，利率和股票之間的關係是正相關的，也就是如果利率下降，股市也將隨之下跌，就像最近兩次降息之後的反應一樣。

摩根士丹利分析師 Mike Wilson 也警告，本次股市新高，但防禦性股票卻在領漲，說明投資人應該謹慎應對。