以另類指標衡量 一個全新的牛市正在形成

美股剛剛創下新高，聯準會 (Fed) 繼續向美國經濟注入資金，股票估值看來也不到非常昂貴，但是華爾街之間卻仍然存在許多恐慌，Topdown Charts 研究部主管 Callum Thomas 對此認為，這種現象對投資人來說，是件好事。

Callum Thomas 在一份研究報告中寫道：「全球股票目前正在發生非常有趣的事情，而大多數人可能已經錯過了，一系列獨特的指標正在釋出一些罕見的訊號，它們通常只能在牛市開始時才能看到。」

Callum Thomas 表示：「我知道全新牛市正在開啟的看法很大膽，這與目前華爾街認為全球經濟正出現嚴重放緩的觀點是背道而馳，但我仍然認為牛市正在來臨。」

如下圖所示，Callum Thomas 引述了 MSCI 世界指數再度創下新高，但是對比之下，全球股市來到 52 週新高之國家與地區之家數卻僅僅創下 2 年新高，Callum Thomas 認為，這暗示未來全球股市仍有強大的補漲空間。

Thomas 寫道：「這是個典型的牛市開端的訊號，在 2009-11 年、2012-15 年、2016-18 年最近 3 個週期性牛市開始時，也出現過相同的訊號。」

Thomas 指出：「在理想情況下，我們希望有更多國家創下 52 週新高，以將這種動能散佈至整個市場和並維持下去。」

另外，Callum Thomas 再引述 MSCI 世界指數與全球股市漲幅作對比，如下圖所示，黑線相同為 MSCI 世界指數，紅線則為全球股市自 52 週低點起漲超過 20% 之比例，顯示了目前全球股市自低點起漲的國家還不算太多，Callum Thomas 認為，這同樣暗示了未來全球股市的補漲空間存在。

Callum Thomas 認為，上述這些廣度指標提供了「全新週期性牛市的清晰而經典的景象」。

Callum Thomas 並強調，全球股票目前看來仍十分便宜，相對於債券而言，股票的風險溢價是更具有吸引力，Callum Thomas 並指出，機構投資人的持股部位仍然很低，這也是個逆勢看漲的訊號。

Callum Thomas 總結說道：「也許更最重要的是，全球貨幣政策已快速轉向寬鬆，是更明確且具有實質效用的，這也同時可以強化我的核心觀點，也就是全球經濟將反彈加速進入 2020 年，這或可稱為景氣擴張週期的再延伸。」