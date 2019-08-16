道瓊運輸指數續跌 恐將觸發熊市訊號

道瓊運輸平均指數週四 (15 日) 的持續重挫可能對整體股市造成嚴重影響，因為它正逼近引發廣泛關注的理論派分析的看跌訊號邊緣。

道瓊運輸指數在週三 (14 日) 下跌 306 點或 3.0% 後，週四繼續下跌 77.91 點或 0.8%，收於 9764.49 點。道瓊工業平均指數週四上漲 100 點或 0.4%。

如果運輸指數只要再下跌 0.3%，則將收於 5 月 31 日收盤低點 9738.03 附近。這對於道氏理論的追隨者來說意義重大，道氏理論一個世紀來一直是市場觀察者觀察的重要參考，因為它對判定牛市和熊市有著強大的歷史記錄。

收盤價低於之前的低點將跟進這一波下降趨勢的高點，也就是 7 月 16 日的反彈高點 10794.59 點低於 4 月 24 日的 11098.99 高點。

道氏理論的一個關鍵原則是，由峰值和谷值形成的下降模式定義了下降趨勢。

相比之下，道瓊工業平均指數目前位於 5 月 31 日收盤低點 24,815.04 點上方近 3.0%，而其 7 月 15 日創紀錄的收盤價 27359.16 點遠高於 4 月 23 日高點 26656.39 點。

雖然道瓊工業指數可能比較有較多人關注，並且代表了更全面的股票市場，但許多人認為交通運輸產業才是市場和經濟健康的關鍵指標。

這個想法是，運輸業將工業製造的東西帶給客戶；如果客戶不接受，製造商將放緩，然後經濟就減弱。

另一個道氏理論原則是道瓊工業指數和道瓊運輸指數必須彼此確認，根據 CMT Association 的解釋，也就是說「除非兩者發出相同的訊號，否則無法確認重要的牛市或熊市訊號」。如果指數向不同的方向移動，那麼這就可能是前一波主要趨勢即將發生變化的預兆。

基本上，道瓊運輸指數新的二度下行趨勢可能預示著道瓊工業指數的進一步疲軟。

請記住，道瓊運輸指數這個新的利空訊號是因為它迄今未能證實道瓊工業平均指數的牛市訊號。雖然道瓊工業指數在 7 月創下收盤高點紀錄，但道瓊運輸指數 4 月的高點較 2018 年 9 月 14 日紀錄收盤高點 11570.84 點低 4.1%。

其他一些需要關注道瓊指數運輸的下行空間是 9577.57 點。該水平位於 12 月 24 日收盤低點 8637.15 點至 4 月 24 日高點 11098.99 點附近反彈的 61.8% 回撤位。

常用斐波納契係數 1.618、或稱「黃金比率」的走勢圖分析師來說，相信由超過前一波升勢 61.8% 的回撤不再受制於該波升勢。這表明了全面回撤將是下個目標，即道瓊運輸指數下看 8637.15 點。

對於道瓊工業平均指數而言，下行水平包括 5 月 31 日的收盤低點 24815.04 點和 23918.78 點，這是 12 月 24 日收盤低點 21792.20 點至 7 月 15 日收盤高點紀錄的上升趨勢的 61.8% 回撤位。