〈財報〉5G基地台帶動PCB需求 深南Q3純益飆升106%

中國國營企業中航國際控股旗下 PCB 大廠深南電路公布第三季業績，在新產線及訂單滿載的情況下，帶動第三季營收及純益分別大漲 37% 及 106%。股價一開盤即上漲，截至上午 9:30 止，股價暫報人民幣 151 元，漲幅 0.71%。

資料來源: 東方財富網, 深南股價日線走勢

第三季財報重點:

第三季營收人民幣 28.7 億元，年增 37%。

第三季純益人民幣 4 億元，年增 106%。

第三季 EPS 人民幣 1.18 元，年增 107%。

前三季營收人民幣 76.6 億元，年增 44%。

前三季純益人民幣 8.7 億元，年增 83%。

前三季 EPS 人民幣 2.58 元，年增 83%。

資料來源: 公司財報

營運展望

深南指出目前營運情況良好，訂單能見度高，且產能利用率保持偏高水準。在 5G 網路建設的推動下，電信商資本支出將提升，將使 PCB 需求將明顯增長。

法人觀點

中銀國際表示深南受到產能利用率處於偏高水準，加上南通數通一期工廠於 2018 年下半年投產效應發酵，帶動營收及獲利有所成長。

而深南 5G 產品比重逐漸提升，同時深南計畫在南通投產的數通二期工廠，也將以 5G 相關產品為導向，預計二期項目總投資人民幣 12.46 億元。

目前深南無錫封裝基板項目進展順利，以 MEMS 封裝基板產品為業務主力。2019 年以來，指紋、射頻模組、記憶體等相關產品均出現快速成長。

