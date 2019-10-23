5G通訊設備登場 PCB業者瞄準需求

2019 TPCA Show (台灣電路板國際展覽會) 今 (23) 日在貿協南港展覽館登場，各家展出相關 PCB 材料、耗材及檢測產品，瞄準新興 5G 通訊需求，包含尖點 (8021-TW) 、牧德 (3563-TW)、騰輝 - KY(6672-TW) 與同泰 (3321-TW) 等，都展出相關產品，展現對 5G 布局的企圖心。

尖點展出 5G 產品應用鑽針、牧德則展出最新 IC 載板檢測設備、騰輝 - KY(6672-TW) 以利基型高散熱、低訊號流失 CCL 及鋁基板產品為主，同泰 (3321-TW) 則展出最新軟板開發應用產品為主。

尖點指出，5G 相關應用逐步成長，公司已看到基地台需求，並針對其產品特性，如高頻基板對應的鑽針，目前已配合客戶供應產品，尖點今天起參加展出包括 5G 產品應用系列鑽針。

同時，尖點針對汽車板應用鑽針，因車用電路板對安全性要求高，因此特別重視孔壁品質要求；鑽針設計上，尖點特別針對孔粗及釘頭進行優化，再搭配膜層運用，提升各項鑽孔品質及壽命上的表現。

尖點今年上半年稅後純益 8800 萬元，每股純益 0.62 元，9 月營收為 2.61 億元，第 3 季營收 7.78 億元，季增 1.3%，年減 9.9%，前 9 月營收為 22.01 億元，年減 9.4%。

尖點 PCB 鑽針、鑽孔成型服務及切削刀具 3 個事業，分別佔營收的 58%、37% 及 5%，隨著旺季需求，稼動率可望較前季提升。