〈財報〉補貼退、車市凍 比亞迪第三季純益年減近90%

中國電動車大廠比亞迪今 (30) 日於深交所公布第三季財報數據，內容顯示由於上半年比亞迪在政府電動車補貼減少前先大力促銷，導致第三季電動車銷售急降，拖累第三季營收與純益雙降，分別下跌 9% 及 88%。

第三季財報重點:

第三季營收人民幣 316.4 億元，年增 - 9%。

第三季純益人民幣 1.2 億元，年增 - 88%。

第三季 EPS 人民幣 0.02 元，年增 - 94%。

前三季營收人民幣 938.2 億元，年增 5%。

前三季純益人民幣 15.7 億元，年增 3%。

前三季 EPS 人民幣 0.51 元，年增 4%。

資料來源: 公司財報

公司觀點

受總體經濟形勢影響，預計第四季中國汽車產業整體市場需求依然疲弱，再加上燃油汽車價格變化的衝擊及電動車補貼大幅減少的影響，導致其銷售量將不如預期，預估電動車業務獲利表現將較去年同期呈現一定幅度的下滑。

不過在傳統汽車業務方面，隨著宋 pro 等新車型銷量的穩步回升，預估第四季傳統汽車業務將有所恢復。

比亞迪自估，2019 年純益區間為人民幣 15.84 億元～人民幣 17.74 億元。

法人觀點

業內人士指出比亞迪第三季營運遠不如上半年業績，或許與今年 7 月新能源補貼再次下調有關。同時，消費者也可能在觀望特斯拉推出後的情況，畢竟兩者在品牌價值方面差異極大。

不過，在目前已公布第三季業績的上市車廠中，比亞迪是少數前三季還能出現營收及純益雙增的企業，這與其上半年趕在新能源車補貼新政策過渡期間，擴大促銷力道有一定關係，只是此舉也使得下半年比亞迪營運壓力明顯增加。

花旗與大和證券均表示，比亞迪即便今年下半年業績將承受壓力，但受惠於中國汽車市場可望出現復甦及營運成本效益改善，預估比亞迪 2020 年純益有機會回溫。