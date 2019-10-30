正式將華為排除電信供應鏈？美商務部：仍在研議相關規定

美國商務部官員週二 (29 日) 表示，目前還在「考慮和評估」執行相關規定，若規定推出，中國華為將被禁止進入美國電信業供應鏈。

川普在今年 5 月簽署行政命令，宣布發生國家緊急狀態，禁止美國公司使用構成國家安全風險的公司製造的電信設備。根據此一命令，商務部應在 10 月中旬之前制定執法計畫，華為預計列為禁止進入的公司。

不過商務部官員 Eileen Albanese 表示，相關規定還沒有全部準備好，目前還在審查，對於執行規定何時推出，尚無時間表。

在 5 月川普宣布當天，商務部已先以國家安全疑慮為由，將華為列入所謂的「實體清單」，美國政府也禁止美國企業未獲特別許可下，向華為出售產品。

儘管官員說，對不影響國家安全的華為產品，企業可以申請許可，但對目前收到約 200 多份的許可申請，商務部也仍未做出任何回覆。Albanese 表示，許可申請仍在處理中，她拒絕就發放許可給出時間表。

一些中國問題觀察人士認為，華為是美中兩國貿易戰的棋子，川普政府希望透過制裁中國最成功的跨國企業之一，以向中國施壓，迫使中國做出讓步。

在美中談判中，智慧財產權與技術竊盜，一直討論的重點項目。去年，出於對中國竊取美國科技的擔憂，美國國會通過立法，要求商務部製定新的規則，強化向對手出口新興和基礎技術的規定。

商務部於去年底，就制定新興科技出口規則，向公眾徵詢意見，但尚未發布提議。

Albanese 表示，商務部將很快提出新興技術出口規則，並希望年底前提出基礎技術規則，之前會先徵詢公眾看法。

她強調，商務部不會因目光短淺，而做出過於嚴苛的規定，導致來自海外的收入斷絕。而會使用均衡的立場，運用所有可用的工具，但不會過於猛烈打擊。