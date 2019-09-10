華為踢走偉創力 比亞迪接替上線

在偉創力今年 8 月被華為踢出供應鏈後，比亞迪電子與華為合作興建的長沙智慧工廠正式揭幕，目前長沙已成為比亞迪第二大生產基地，而該廠正在生產的第一批手機當然非華為莫屬。

該產業園區依照德國工業 4.0 標準，可應付未來 20 年的發展，規劃產能 1.5 億台智慧終端設備及泛網路產品，其中手機為 4000 萬台。

位於產業園區內的比亞迪電子工廠佔地 260 畝，總建築面積達 26 萬平方公尺，是湖南省最大的電子類工廠。手機生產項目從簽約到第一台手機製作完成僅需 70 天，預計今年內可實現日產手機 8 萬支，未來 3 年產值達人民幣 500 億元以上。

該廠區結合無線網路、自動控制、廠務監控、人臉辨識等 18 個智慧系統，尤其是中國首創的 3D 立體監控體系，透過分佈在廠區的 2000 多個感測器，將所有設備的運作情況及時回饋到中央處理器，實現智慧、潔淨、節能、循環的全方位功能。

比亞迪總裁王傳福表示，湖南地理位置具明顯優勢，市場潛力大，自 2009 年工廠落腳湖南以來，長沙已成為比亞迪全球戰略佈局中產品線最齊全的新能源戰略基地。

(圖片: AFP)

業內人士指出，原本這批華為手機是偉創力負責代工生產。但由於偉創力之前決定配合美國禁令，擅自扣押華為價值數億的物資，造成華為的重大損失。偉創力因此喪失華為相關產品的代工資格。

據了解，偉創力原本一直負責華為在歐洲業務的產品組裝生產，而華為與偉創力代工是採取「來料加工」模式，即華為購買需要加工的設備和物料，再將這些設備和物料交由偉創力加工。