小心！美股牛市最大動力流逝中——企業執行庫藏股

美股一大重要動力正在流逝。

券商 Jefferies 指出，去年在稅改的背景下，美國企業執行庫藏股規模創紀錄超過 1 兆美元，但近幾個月美國企業執行庫藏股的速度已開始減緩，對美股這長期牛市可能形成威脅。

全球股票策略主管 Sean Darby 週三報告指出，「自大金融危機以來，S&P 500 執行庫藏股的數量似乎已達頂峰，但研發支出的比例卻保持不變。」

Jefferies 數據顯示，S&P 500 第二季執行庫藏股總額達 1.6 億美元，較第一季和去年同期均下降 20%，其中公用事業和醫療保健產業執行庫藏股的規模縮水程度最高。

長期以來，企業執行庫藏股一直是支撐美股的力道之一，藉由減少流通的已發行股票數量，企業股價和每股收益渴望提高，因此若企業放緩執行庫藏股，可能是股市的不祥之兆，尤其股市現已面臨中美貿易戰和成長放緩的威脅。

仍有執行庫藏股動力的企業

仍有執行庫藏股動力的企業集中在大型公司上，例如第二季蘋果 (AAPL-US)、美銀 (BAC-US) 和摩根大通 (JPM-US) 執行庫藏股規模最大，根據 Jefferies，前 20 大企業第二季執行庫藏股的數量就囊括 S&P 500 總數的一半。

Jefferies 強調，第四季有高度可能維持執行庫藏股力道的企業包括 Macy’s(M-US)、H&R Block(HRB-SU)、Halliburton (HAL-US) 和 Booking Holdings (BKNG-US)

在新關稅的威脅下，企業也束緊錢包，因此執行庫藏股的數量也開始下降，但可以確定的是，一些企業仍會力挺執行庫藏股，例如根據美銀美林的數據，上週企業加速執行庫藏股。