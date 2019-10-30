超越肉類為何突暴跌22%？華爾街：只是閉鎖期到了 基本面仍看漲

超越肉類 (BYND-US) 公布 Q3 財報獲利遠高於預期後，華爾街大多對後市展望表達樂觀，雖然超越肉類週二 (29 日) 股價重挫 22% 以上，但華爾街分析師表示，這並非基本面所致，主要是因為超越肉類的閉鎖期已到。

分析師指出，週二 (29 日) 是超越肉類自 IPO 以來結束閉鎖期後首次交易，可能引起短期壓力，該公司在外流通股數約莫 75% 至 80% 在閉鎖期結束後就可以交易。

由於閉鎖期的結束，投資者正等待內部人士拋售股票，故超越肉類週二 (29 日) 重挫 22.22% 以每股 81.99 美元作收，這與 7 月中觸及的盤中高點 239.71 美元相比，跌幅超過 65% 之多。

摩根大通分析師 Ken Goldman 亦出具報告指出，未來幾日超越肉了的走向很大程度取決於拋售壓力；Ken Goldman 上週維持對超越肉類的「增持」評級，並調升未來 2 年的獲利預期。

巴克萊分析師 Benjamin Theurer 週二報告則指出，「儘管財報紮實，但現在股價是 IPO 時的 4 倍，閉鎖期結束仍可能讓一堆早期投資人趕緊贖回，這會拖累未來幾個交易日。」

儘管週二遭拋售，但若計算超越肉類自 5 月 IPO 以來，股價漲幅仍超過 230%，雖然目前股價面臨壓力，但超越肉類仍締造成功，因該公司在第三季財報中就實現獲利，此前超越肉類在 IPO 時，還因缺乏獲利動能而遭市場審視。

超越肉類 Q3 亮眼

市值約 64 億美元的超越肉類公司週一公布第三財季獲利和營收優於分析師預期。

EPS 報 6 美分 vs. 3 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收報 9200 萬美元 vs.8220 萬美元 (Refinitiv 共識預期)

超越肉類雜貨和餐廳部門的銷售額均增長，顯見無肉產品，反而吸引更多顧客且成功維持現有顧客。

「以獲利能力來說，該公司展現穩固的毛利率成長，這得益於更高的營業槓桿和生產力效率，以及可以產生更高獲利水準的新平台。」巴克萊 Theurer 指出。

超越肉類也上修全年營收前景，目前預期全年營收介於 2.65 億美元至 2.75 億美元區間，較先前預估的 2.4 億美元調升。許多華爾街分析師認為該公司第四季財測太過保守。

高層沒有拋售

超越肉類執行長 Ethan Brown 表示，雖然閉鎖期到了，但他也不會碰這些股票，而是將焦點放在如何讓超越肉類成長為一家營收 400 億美元的企業。

Ethan Brown 說道：「對員工來說，這當然視個人狀況而定，如果他們需要變現就變現，我認為早期投資是投資者的職責。」

整體而言，華爾街仍認為閉鎖期只是影響超越肉類股價下跌的短期因素。