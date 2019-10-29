〈義隆電法說會〉Q4淡季不淡 營收估季減5%內 全年EPS將突破7元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2019年10月29號19點17分

觸控板大廠義隆電 (2458-TW) 今 (29) 日舉辦法說會，董事長葉儀皓表示，第 4 季將淡季不淡，以出貨量來看，Point Stick (指點杆)、指紋辨識晶片等，季增皆逾 2 成，不過營收主力觸控板約季減個位數，法人指出，義隆電前 3 季每股純益達 5.2 元，第 4 季營收季減幅約 5 %，淡季不淡，加上轉投資評價收益支撐，全年每股純益將突破 7 元，上看 8 元創新高。

義隆電觸控板是主要營收來源，比重達 52%，觸控螢幕 19%，Point Stick 約 12%，是今年成長最顯著的應用，MCU (微控制器) 11%，其他 6 %。

葉儀皓指出，以第 4 季出貨量來看，Point Stick 估成長 25-30%、指紋辨識晶片成長 20-25%，觸控板小幅衰退 4-8%，不過全年仍可挑戰 0.8 億套，較先前目標 0.7 億套增加近 15%，主要受惠品牌廠滲透率提升，預估今年市占將超越 5 成。

義隆電第 3 季由於轉投資旭輝應材 (6698-TW) 評價收益，因此整季獲利表現創高，義隆電持股約 14%，張數 8900 張，是旭輝最大單一股東，旭輝預計 11 月 25 日 IPO 掛牌，隨著旭輝股價上揚，義隆電今年評價收益表現看俏，可望貢獻義隆電每股純益約 1-2 元。

新產品部分，葉儀皓表示，指紋晶片明年將有新規格，目前市面上僅 2 家供應商符合新規格，包括義隆電、新思，預估今年筆電滲透率達 20%，約 0.32 億台，今年義隆電僅出了 10%，明年也將會較今年成長，此外，也因商用機種擴展有成，帶動整體銷售單價提升，有助獲利表現。