南韓在 28 日時，於 WTO 世界貿易組織的爭端解決機構 (Dispute Settlement Body，DSB) 的會議中表示，南韓將改正對日本製商用氣動閥 (Pneumatic valve) 所實施的反傾銷措施，但是並未在當天會中提到將於何時撤除關稅等具體作為。今後在相關問題方面，日韓兩國也將進入措施改正與寬限期間等協商階段。至於是否能取得共識，也仍是未知數。

《日本經濟新聞》在週二 (29 日) 的報導中指出，日本方面「對於南韓的這項決定雖然表示歡迎，然而不能即時進行改正令人感到遺憾」，對南韓的決定表達看法。

日韓兩國若達成共識，原則上將被給予最長 15 天時間的寬限期。不過，如果在這段期間內無法進行相關改正時，日本將可請求 WTO 針對此事來向南韓採取關稅課徵等抗衡措施。

南韓讓步！決定改正對日製氣動閥所實施之反傾銷措施 (圖片：AFP)

日本製的商用氣動閥，是用來控制由電力進行壓縮後的空氣流動，被用於汽車及半導體等工廠內。南韓認為日本以低廉價格出口到當地，因而採取了反傾銷措施，自 2015 年 8 月起開徵 11.66%～22.77% 的追加關稅。

由於日本認為南韓的這項作法不當，於 2016 年 3 月向 WTO 提出申訴，WTO 也於 2019 年 9 月作出最後判決，認定南韓此項關稅措施違反 WTO 協議，勸告南韓作出相關改正。日本認為 WTO 的判決可視為他們的勝利，然而南韓方面卻認為 WTO「承認了南韓的主張」，雙方在看法上出現分歧。